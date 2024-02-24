台積電熊本廠明開幕　設備股搶先「拉炮慶祝」！這3檔飆漲停

台積電熊本廠開幕！DoMo砸30億日幣建酒店式公寓　年營收上看4億

▲先前為免因大雪台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，在東京經營旅館與民宿的DoMo集團決定釋出空房提供台灣旅客免費住宿。（圖／DoMo提供）
▲先前為免因大雪台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，在東京經營旅館與民宿的DoMo集團決定釋出空房提供台灣旅客免費住宿。（圖／DoMo提供）

記者許若茵／台北報導

台積電熊本廠今（24）日開幕，帶動了熊本的經濟熱潮，台灣旅宿業DoMo集團看中台積電熊本建廠後的發展，並獲同為台灣觀光業的業主支持，挹注30億日幣興建熊本酒店式公寓，並同步設立租車公司跨足車輛租賃市場，預計2025年3月落成，搶攻台積電帶來的商務差旅需求市場。

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DoMo熊本館，位於菊陽町光之森車站800米，距離台積電開車約12分鐘，是距離台積電最近的鬧區，購物中心，麥當勞，餐廳，星巴克等一應俱全，生活機能便利，規劃為樓高14層樓，一層五戶，共65戶，三房二廳型態，每戶約70至80平米，客廳設計為多功能商務用途，可視訊會議，電腦與辦公事務機齊全，可提供商務人士做為熊本的行動辦公室，也會提供商務郵件代寄代收服務，免除商旅客收受文件資料困擾，並備有近百車位，提供商務客停車需求。

同時DoMo也因應出差旅客交通需求，將同步成立租車公司，提供旅客含駕駛包車業務與租賃自駕業務，初期規劃投資一億日幣購買20台車輛投入市場。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，今年整個差旅市場強勁，尤其看好台積電建廠後的大量差旅需求，決定在熊本開設新型酒店式公寓，主要客源以服務台灣商務旅客到熊本出差洽公的短期住宿需求，目前客源鎖定以80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家的商務旅客。預計每晚房價日幣2萬元估計，若以7成住房率預估將為集團每年帶來近4億日幣的盈收 ，DoMo集團並啟動B輪募資計畫，力拚2025年興櫃的目標。

李奇嶽也談到，熊本像是20到30年前的竹北，到處都在施工，困難的部分是農地轉換變更開發，且地主都有惜售的狀況，土地取得上非常不方便。

DoMo集團在日本東京東、西新宿和大久保共開出三家DOMO民宿、一家DOMO HOTEL，疫前2019年民宿雙人房平均房價新台幣2600元，2023年達3600元、增加40%，住房率則從2019年的85%提升至2023年的92%。

DOMO HOTEL平均住房率由2019年的86%上升至2023年的91%，平均房價由2800元成長至3500元，DoMo集團2023年獲利表現良好，法人估計EPS在2.5元以上。
 

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