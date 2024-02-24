台積電熊本廠開幕！DoMo砸30億日幣建酒店式公寓　年營收上看4億

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同時DoMo也因應出差旅客交通需求，將同步成立租車公司，提供旅客含駕駛包車業務與租賃自駕業務，初期規劃投資一億日幣購買20台車輛投入市場。
DoMo集團董事長李奇嶽表示，今年整個差旅市場強勁，尤其看好台積電建廠後的大量差旅需求，決定在熊本開設新型酒店式公寓，主要客源以服務台灣商務旅客到熊本出差洽公的短期住宿需求，目前客源鎖定以80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家的商務旅客。預計每晚房價日幣2萬元估計，若以7成住房率預估將為集團每年帶來近4億日幣的盈收 ，DoMo集團並啟動B輪募資計畫，力拚2025年興櫃的目標。
李奇嶽也談到，熊本像是20到30年前的竹北，到處都在施工，困難的部分是農地轉換變更開發，且地主都有惜售的狀況，土地取得上非常不方便。
DoMo集團在日本東京東、西新宿和大久保共開出三家DOMO民宿、一家DOMO HOTEL，疫前2019年民宿雙人房平均房價新台幣2600元，2023年達3600元、增加40%，住房率則從2019年的85%提升至2023年的92%。
DOMO HOTEL平均住房率由2019年的86%上升至2023年的91%，平均房價由2800元成長至3500元，DoMo集團2023年獲利表現良好，法人估計EPS在2.5元以上。
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