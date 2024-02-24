鄧振中赴WTO部長級會議　拋5主張「向全球展示更自由開放的台灣」

我是廣告 請繼續往下閱讀
經貿辦指出，台灣於2002年1月1日加入WTO，22年來，我國對外貿易總額增加2.5倍，顯示台灣與世界貿易的連結更為緊密，台灣也因加入WTO，加速經濟自由化與帶動產業競爭力提升的體制改革。此外台灣也是可信賴的貿易夥伴與可仰賴的供應來源。協助其他會員強化自身的供應鏈韌性與安全，例如在半導體方面，台灣2022年總產值約為1500億美元，其中先進製程的半導體，台灣在全球市占率約為7成，在疫情期間台灣努力生產足夠晶片，以維持全球汽車、電腦等供應鏈的穩定。
經貿辦說明，近年台灣經貿合作成果豐碩，未來期盼加入更多區域經濟組織，4天的部長會議中代表團除將廣泛與各國部長交換意見並尋求共識之外，亦將向各國傳達我國對世界貿易的貢獻，並向各國介紹近年在全球經貿合作上獲得的重要成果，包括台美21世紀貿易倡議首批協定的簽署、台加投資促進及保障協議、以及台英提升貿易夥伴關係協議等。
經貿辦指出，我方也將強調，台灣在貿易包容性、永續性、透明性上所作努力已獲得全球高度認同，期待日後能與更多國家進行經貿合作，並期盼能加入更多區域性經濟組織，共同為更自由、開放及包容世界貿易規則之發展做出貢獻。
針對台灣未來發展的國際貿易需求，經貿辦將提出下列重要主張，首先是對於非市場經濟體的不公平補貼行為，WTO應有效處理。過去數年，部分非市場經濟國家，有濫用補貼導致產能過剩現象，包括鋼鐵、太陽能板、石化等產業，都是明顯的案例，不公平的補貼將侵蝕人們對全球自由貿易體制的信心、弱化以規則為基礎的多邊貿易體系，我方將呼籲，WTO應有效規範非市場經濟體的不公平產業補貼，並應開始進入實質討論。
其次是爭端解決機制應盡速恢復有效運作與執行。經貿辦說明，關於爭端解決機制，我方將指出，完整及健全的WTO爭端解決機制是維護全球貿易秩序不可或缺之一環，惟迄今已逾4年無法有效的運作與執行，改革刻不容緩。盼相關討論能在今年底前達成實質成果，WTO貿易政策追求的公平競爭才能真正有效被執行，也才能避免各種貿易紛爭不斷被累積。
第三，為促進漁業永續發展，捕獲量大及補貼多的國家應受嚴格規範。在漁業方面，台灣一向支持為促進漁業永續發展，必須保護海洋資源，因此多年來積極參與WTO討論漁業補貼協定，規範各國對漁業行為的補貼措施，以避免造成海洋資源的枯竭，我方將呼籲及支持各國採取措施管制非法、未受規範、未報告的漁業行為，並主張漁獲量大國及補貼金額前10大國家，皆應受到較嚴格的補貼規範，以維護公平競爭及漁業資源有效管理。
第四，為確保各國糧食安全，不應任意限制出口。在農業政策上，我方將向全體會員呼籲，糧食安全對各國都是重要問題，各國不應任意限制出口，而危及其他會員的糧食安全。
最後則是向全球展示更自由開放與包容的台灣，爭取經貿合作機會。我方將主張世界貿易應更具包容性，注重中小企業、婦女與原住民等弱勢群體對世界經濟及貿易發展參與，開發該等群體經濟潛力，使其不被忽略及邊緣化。我方將表達，願意運用台灣資通訊產業之優勢，協助各國減少數位落差，歡迎各國與我合作。
此外除大會表訂行程，經貿辦指出，我國代表團將盡力安排雙邊部長見面的機會，善用WTO場域，與他國共同對抗不公平貿易措施，並努力爭取有利我國的經貿空間。