松山區慶城街新建工地坍塌 蔣萬安：12點完成回填作業
台北市松山區慶城街一處工地昨日晚間驚傳地基下陷，停靠路邊停車格的多輛汽車跟著傾斜45度近乎側翻。台北市長蔣萬安今（24）日上午再度前往視察，他表示，12點可以完成灌漿回填。
記者呂炯昌／台北報導
在北市副市長李四川陪同下，蔣萬安在接近11點時抵達慶城街的工地視察，蔣萬安表示，目前持續在進行灌漿回填作業，目前已經回填360立方尺，高度也到地下2.9公尺，達到3公尺就符合安全目標值，預計12點完成回填作業。目前只有東側地面塌陷15公分，西南北測檢測都正常，也沒有地面塌陷、房屋傾斜現象。
蔣萬安表示，為了避免樹木傾倒，已完成4顆鐵板樹移除，透過透地雷達檢測，自來水管線也沒有漏水，也並無瓦斯管線，雨水、汙水、電力管線檢測也都正常，對工地也進行勒令停工，在確定各管線安全無虞後會進行路面灌漿回填。
媒體詢問任內第二次塌陷事件，但這次反應相對明快，是否有SOP需要調整?蔣萬安表示，每一次事件發生會做檢視，只要機制完善、每一個人員落實機制運作，反應就會快速及時，讓一切恢復正常。
媒體問市議員許淑華表示，年前就接獲異常通報，市府有相關訊息嗎?蔣萬安表示，會請建管處去做清查。
媒體詢問雙北惡臭案被質疑慢半拍，這次反應迅速，往後都會用相同速度處置嗎?蔣萬安表示，只要相關機制完善，確保每一個人員透過機制系統來運作，各項反應跟即刻因應處理就會到位，會秉持這樣的機制運作。
針對許淑華建議未來能有外審單位做監工一事，蔣萬安表示，第一時間其實有邀集四大工會，不管是技師、結構、大地與建築師公會參與，非常謝謝理事長也到現場協助監測，第一時間都有聯繫。