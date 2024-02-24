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Makiyo「狂減25公斤」火辣現身搓湯圓！親曝追求者進度：不著急

▲Makiyo透露她花了1年的時間減掉25公斤，穿著超辣服裝現身公益活動，陪長者們搓湯圓，還親自曝光身邊兩位追求者的進度。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲Makiyo透露她花了1年的時間減掉25公斤，穿著超辣服裝現身公益活動，陪長者們搓湯圓，還親自曝光身邊兩位追求者的進度。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

日籍女星Makiyo（川島茉樹代）今（24）日一早出席公益活動，與好友美食主播劉盈盈、李雅楹，還有房地產名媛王子苓，一同陪伴長者做湯圓歡度元宵節。許久未現身公開場合的Makiyo透露她生完後，靠著無糖的膠原蛋白，至今已順利減掉25公斤，而且身邊2位追求者都很愛小孩，生活過得越來越愜意。

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Makiyo在結拜好友劉盈盈的邀請下，特別起了一個大早出席公益活動，只見Makiyo身材纖細，彷彿快要被風吹走，讓大家都很擔心身體狀況，不過她充滿自信的表示，原本她花了快1年的時間，靠著無糖的膠原蛋白瘦了25公斤，目前維持在160公分、45公斤，就連身邊朋友都說，看到她彷彿第一次見到一樣。

▲Makiyo。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲Makiyo（中）與美女主播李雅楹（右）一同帶動跳，陪長輩們歡度元宵節。（圖／記者嚴俊強攝影）
談到感情近況，Makiyo透露身邊有2位追求者，雖然都是圈外朋友，但都很愛小孩子，而且也不會介意她過往婚姻。不過Makiyo認為要等到孩子3、4歲大之後才會考慮找個新爸爸，目前均暫時以朋友關係相處，「不著急啦！」好友劉盈盈也心疼地說，Makiyo一路走來都很堅強，人緣一直都很好，也希望大家能保護一下姊妹的戀情。

面對現場這麼多的長者，Makiyo也不禁想到媽媽，能從爺爺奶奶的身上看到媽媽的影子，若有機會則希望未來多多來這裡服務，陪伴長輩們一同歡樂。被問到好友辛龍的近況時，Makiyo坦言，已經有好多年都沒連絡，心疼對方能獨自帶著女兒生活。

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▲Makiyo。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲Makiyo透露，要等到孩子長大，才會考慮找個新爸爸。（圖／記者嚴俊強攝影）

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