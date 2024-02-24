汪小菲承諾今年再婚！好友Makiyo震驚曝「恐有變數」：我賭不會啦
大S徐熙媛前夫汪小菲，與網紅女友馬曉梅（Mandy）熱戀半年，卻無預警在昨（23）日直播中承諾，今年一定會結婚，把女友娶回家。消息曝光後，不僅獲得大S大方祝福，「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻ㄧ定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」就連好友Makiyo聽聞後相當震驚，雖然給予祝福，但她堅定地表示，「我賭他不會啦！」擔心時間太早，恐還會有變數。
記者詹鎰睿／台北報導
今日出席公益活動的Makiyo，透過媒體得知汪小菲宣布再婚一事，臉上充滿震驚神情，坦言心情有些複雜，畢竟跟大S、汪小菲都很好。不過Makiyo堅定地表示，「我賭不會啦！今年才剛開始！」雖然不知道女方Mandy的個性，也認為還會有變數，但Makiyo仍大方獻上祝福。
談到為何有變數？Makiyo直言，因為汪小菲經常對外提起前妻大S的關係，「我覺得女生多多少少都會有些在意，過去的事情就過去了，忘記就好，有新的就說新的就好。」提到汪小菲過往印象，Makiyo大讚，是個非常貼心、非常好的人，而且也很重感情，但自從與大S離婚後，就再也沒跟對方有所聯繫。
Makiyo再次表示，她很恭喜汪小菲，還敲碗笑說「我好想看鴿子蛋（戒指）喔！」爆料自己已經把婚戒賣掉了，還開玩笑地奉勸所有離婚女性趕快賣一賣。
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