莊智淵熬走桌壇「3代人」！中媒讚嘆其生涯：想不到走最遠的是他

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莊智淵熬過桌壇3個世代 亞運8面獎牌、奧運殿軍
莊智淵生涯驚人地長壽，打過5屆奧運，7屆亞運，其中倫敦奧運曾經取得單打殿軍，亞運則有1銀7銅的成績，在中國大陸長期統治世界桌壇的情況下，這樣的成績已經十分出色。
當年和莊智淵較勁的對手中，王皓早就已經退役，同年紀的波爾這次並沒有在桌球世錦賽團體戰8強戰中亮相，莊智淵目前世界排名35，也優於波爾的44名。
如果用奧運男單金牌歷屆得主來計算莊智淵的生涯，他經歷過雪梨奧運孔令輝奪金，那時候日後指導過他的劉國梁甚至也還在打；然後是王勵勤、馬琳和王皓著名的「二王一馬」爭雄時期；再來是桀傲不遜的張繼科，靠著「霸王擰」橫著走的光輝歲月；接著迎來了國際桌總認定的「GOAT」馬龍。馬龍和張繼科算是同輩人，所以前前後後是三代人，而莊智淵仍舊保持著驚人的競技水平。
當年里約奧運中，中國媒體看到35歲的莊智淵還再打，也不禁讚嘆：「像許多征戰多年的老將一樣，他是那個已經印在老球迷眼中的身影，你能從模糊的動作中分辨出這就是莊智淵。但35歲對於亞洲還在一線打拼的選手來說，幾乎已經是極限：身體強健如王勵勤，2013年最後一次代表上海參加全運會，團體賽全勝但是也熬到尿血。以莊智淵的條件，能打到今天，想必也會讓當年的自己頗為意外。」
中媒評價莊智淵奧運生涯成就高過波爾和吳尚垠 技術領先時代
《網易體育》直言，莊智淵台前兩面快速上手，以及出色的高速反手技術，當時曾領先時代，不過「身材不高，力量不強，旋轉方面也沒什麼過人之處，前三板也說不上嚴密」。速度、力量、旋轉、落點、弧線5大要素之中，莊智淵出色的只佔速度一樣。但他融合了歐亞桌球的技術特點，找出最適合自己的打法，利用速度和掌握時間強攻，找到自己的出路。
評價莊智淵生涯成就，其奧運單打取得殿軍、與陳建安拿到世錦賽雙打金牌，單、雙打都留下屬於自己的印記，《網易體育》稱讚道：「能進入奧運男單前4已經是了不起的成就：作為同時期對中國隊威脅最大的選手，莊智淵、波爾和吳尚垠三人中，最終在奧運會上走的最遠的，是天資最差的莊智淵。」
當時中媒普遍認為里約奧運就是莊智淵生涯的終章，就算不會馬上退役，應該也距離掛拍不遠，誰也沒想到他之後一路打完了杭州亞運，還幫中華男團搶下巴黎奧運門票。這一次對岸高手若是在歐洲再次見到老莊，又會是什麼樣的表情呢？