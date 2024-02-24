睽違16年台灣燈會重返台南 老市長賴清德歡迎遊客「龍來」
一年一度的台灣燈會活動將在今（24）日舉辦點燈儀式，更是睽違16年後移師台南舉辦，副總統賴清德於臉書發文宣傳，表示作為台南的老市長，歡迎遊客前來台南賞燈、看展、吃美食，此外也推薦同樣精彩的在地燈節，包含月津港燈節、新營波光節、神農街龍年元宵花燈展、府城普濟燈會、龍崎光節空山祭及埕南燈區，歡迎國內外遊客「龍來」。
記者陳威叡／台北報導
2024台灣燈會今年將在台南登場，展出期間從今起至下月10日，賴清德表示，睽違16年，第35屆台灣燈會重回台南，以「龍躍台南」為主題，在「高鐵燈區」和「安平燈區」綻放精彩，同時點亮台南400年的文化底蘊。
賴清德指出，這次的主燈「龍來台灣」，採用太陽能發電，不僅讓大家看見創新科技與傳統燈藝的結合，更以歡迎國際旅客「攏來台灣」的意涵。
此外在兩大燈區共展出300多件作品，安排70多組國內外表演團體，帶來逾百場的多元藝術匯演，讓遊客們感受台南文化首都的豐沛實力。
賴清德說，自己作為台南的老市長，還要推薦大家同樣精彩的在地燈節，包含月津港燈節、新營波光節、神農街龍年元宵花燈展、府城普濟燈會、龍崎光節空山祭及埕南燈區，歡迎大家相約親朋好友，在元宵活動期間，一起到台南賞燈、看展、吃美食。
最後賴清德也不忘推薦深度台南文化，說明在元宵節當晚，別錯過參加國際民俗盛事「鹽水蜂炮」的機會，一起在漫天震響的炮鳴聲中，體驗熱鬧刺激的傳統習俗，祈求新的一年好運龍來、台灣國泰民安。