元宵送暖！兒童病房發放小提燈 2/25開「小鴨歡送趴」
高雄燈會推出的「小萌龍呆腦獸」小提燈大受歡迎，為體貼無法到場參與燈會活動的住院病童，高市府特地將「小萌龍呆腦獸」小提燈直送醫院兒童病房表達祝福。另外，今、明兩天（2/24、2/25）下午5點在高雄18號碼頭（高雄市旅運中心旁）會發放小提燈，每人限領2盞發完為止。而25日還有「小鴨歡送趴」，當日晚上6點10分後愛河灣將不再有夜間小鴨展示，民眾要把握最後與小鴨拍照留念的機會。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，元宵燈籠具有光明、求平安、祈福等吉祥意義，今年特別設計可變臉的恐龍提燈，希望市民朋友都能免費領取度過應景的元宵佳節。考量有些小朋友因為住院沒有辦法排隊領小提燈，特別安排於醫院的兒童醫療病房贈送「小萌龍呆腦獸」小提燈。
高市府觀光局長高閔琳補充，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會活動倒數計時，為讓民眾能夠有個不一樣的小鴨歡送會，特別於2/25舉辦「小鴨歡送趴」，邀請新古典室內交響樂團下午4點半於礁群前廣場進行小鴨啟航表演；而小鴨返回18號碼頭後，則由國小管樂班、合唱團進行壓軸演出，當日晚上6點10分後愛河灣（礁群及音浪塔）將不再有夜間小鴨展示。
無法到來參與的民眾，可至社群平台（陳其邁Chen Chi-Mai、高雄市政府Kaohsiung City Government 、高雄旅遊網）、Youtube（高雄市政府）觀看直播，與小鴨說再見。
觀光局也提醒還沒領到小提燈的民眾，把握24、25日最後兩天發放日，下午5點於18號碼頭排隊領取，每人限領2盞發完為止。另設置在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN家族等裝置藝術區，及16-18號碼頭樂園、市集、療癒森林作品及地景裝置則配合展至25日晚上9點止。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。