MLB／林昱珉狀況絕好調！獲總教練讚賞 美媒評估本季有望升大聯盟
美國職棒MLB現效力於亞利桑那響尾蛇隊的台灣旅美左投林昱珉，今年首度獲邀大聯盟春訓，他的潛力也早被看見，許多當地媒體都相當關心他的表現。而昨（23）日在Live BP（實戰投打）上，林昱珉對決響尾蛇多名主力打者，其中更三振上季拿下國聯新人王的台美混血大物Corbin Carroll，賽後更是獲得主總教練Torey Lovullo的讚賞，如今美媒也點名，林昱珉將有機會在新賽季站上大聯盟舞台。
記者陳品翔/綜合報導
綜合媒體報導，許多亞利桑那州的當地媒體認為，林昱珉會從小聯盟開季，雖不確定會是從2A還是3A開始出發，但本季將有可能升上大聯盟，後續將端看林昱珉的狀態，以及響尾蛇隊新賽季投手群的表現，總教練Torey Lovullo則是也對於林昱珉抱持讚賞，認為他的球路很犀利。
「林昱珉的球路很犀利，投球起來也很有信心，快速球有很棒的上竄尾勁，速度感覺比實際球速還要更快，同時林昱珉的球控制能力、曲球品質都很好。」Torey Lovullo說到。隊上打者Joc Pederson也稱讚林昱珉：「他表現得很好，投出很多不錯的球，他能夠用速差對付對手，速球總是能讓打者沒辦法太快反應要出棒。」
值得一提，林昱珉目前在大聯盟球探報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖然直球速度不快，平均僅約90英哩，但總是能夠讓打者揮空，並有著相當不錯的垂直位移，讓打者不容易對付他。
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