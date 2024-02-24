「第一女優」吳夢夢哀嘆該退休了！月收剩5萬 不想浪費資源提告
被封為「台灣第一女優」的吳夢夢，喊話想要退休了！身為台灣最具知名度的成人片演員，她在X社群平台曬出分潤收入，過去拍攝的89部成人片去年12月在某平台的收益竟然只有54,864元台幣，哀嘆成人性產業在台灣逐漸凋零，依照銷量來看，自己應該要退休了，「維持現在的出片拍攝品質只是我個人喜好罷了」，也不想頻頻提告盜版浪費社會資源，還好男友「熊吉」相當支持她，全額支付拍攝經費，若不想拍就可以息影。
記者江芷稜／綜合報導
身材火辣的吳夢夢，大膽無畏的作風在台灣相當特別，她不避諱讓家人知道拍攝成人片，也不因此感到羞恥，知名度甚至躍上國際，接受BBC新聞節目訪問。她曾分析台灣女優的收入主要以顏值、身材、表達能力、聲線狀態、皮膚狀態區分，C級女優每部片6萬到9萬台幣、B級女優9萬到12萬台幣、A級女優則是12萬到20萬台幣。
不過，為自行掌控題材、對象，吳夢夢脫離片商獨立製作成人片，只跟男友熊吉合作，再和播映平台「麻豆傳媒映畫」抽成一半利潤，扣掉男女演員片酬支出，只要支付拍攝、燈光、剪輯等費用，每部影片的成本約為5.7至12萬，跟微薄的收入計算下來，根本入不敷出，感嘆「國產業界凋零都快存活不下來了」。
不過，網友抽絲剝繭分析，安慰吳夢夢其實她有很多死忠粉絲，只是很多人都沒有購買正版影片，反而私相授受販售盜版資源，她很無奈地說，「防不勝防，也不想一直浪費司法資源在告人一途，主要是告人這件事情，會讓整個人磁場低落，其他人外流被告也會心生怨懟、多少人外流就有多少樹敵，後來就懶得告了」，還好她經營YouTube頻道、拍攝短影音，從其他管道獲得收入，才能維持基本開銷，男友也很寵她，想去旅遊可以刷另一半的卡，吳夢夢直言：「現在的生活對我來說很完美」。
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