NBA／勇士97:84擊敗黃蜂取3連勝！終場前兩隊爆發衝突、2人遭驅逐

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勇士上一場大勝「詹皇」LeBron James缺陣的湖人，最近11場比賽拿下9勝，戰績持續攀升，今天對上東區倒數的黃蜂，球隊自然想要繼續把握機會，拿下這場勝利提升自己在西區的排名。
不過出人意料的是，勇士此役上半場的進攻表現相當糟糕，團隊竟無人得分上雙，Curry也只有得到7分，前兩節勇士隊只分別得到22分和21分，得多虧黃蜂進攻端發揮更差勁，上半場只有29分進帳，兩相比較之下，才讓勇士以43:29領先。
易籃再戰後，勇士試圖振作，很快打出7:2的攻勢，持續將分數拉開，並靠著Brandin Podziemski於該節終了前的跳投，取得了21分的領先。末節黃蜂雖然緊咬，沒有給勇士提前結束比賽的機會，也讓Curry遲遲無法下場休息，不過前面分差太大，最終勇士仍以雙位數差距取勝。
不過比賽尾聲剩下10.9秒時，雙方爆發衝突，Lester Quinones在勝負底定時上籃，惹惱了Miles Bridges，兩隊球員糾纏再一起，所幸裁判立刻制止，才沒有讓衝突擴大。最終裁判認定Quinones被吹2次技術犯規遭到驅逐出場，Grant Williams和Bridges各被吹1次技術犯規，Williams也遭驅逐。
Stephen Curry這一場14投5中，得到15分5助攻，Seth Curry則是8投2中，得到6分；Miles Bridges得到兩隊最高的19分。雙方實力差距過大，雖然勇士這一場有些專注力不足，但最終還是輕鬆拿下勝利。