張忠謀盼台積電熊本廠新一波復興　回想50年前與SONY「好有緣」

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張忠謀致詞時表示，站在JASM新廠感到非常驕傲與興奮，讓他回想到1968年時，他以德儀高層身分與SONY創辦人盛田昭夫有過對談與合作，那時他認為台日之間有非常多相似之處，後來到台灣就打造台積電，如今50多年過去，對彼此的發展成果感到又驚又喜。
這次JASM開幕，張忠謀充滿期待，希望能開花結果有豐碩的成果，深信半導體產業可在日本帶來新一波復興，產業未來一定也會有更多需求，現在成千上萬的晶圓製造能量已經就位，在AI浪潮下，需求已經不是幾千、幾十萬個晶片，而是希望蓋更多晶圓廠，希望3間、5間甚至10間，台積電是領航者但也會審慎評估。
這次開幕的是熊本一廠，位於日本九州熊本縣菊池郡菊陽町，自2022年4月開始動工，提供成熟製程40奈米、12到16以及22到28奈米為主，建廠僅1年8個月就完成，預計今年第四季量產，為台積電海外廠的首家量產廠，也是日本最先進的邏輯晶圓廠。
熊本一廠為台積電與日商索尼半導體（Sony）、電裝株式會社（Denso）合資，而熊本二廠今年2月初也底定，將與索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司合資第二座晶圓廠，預計今年底興建，2027年底開始營運，提供6/7奈米的製程技術，一、二廠技術將用於車用與消費性電子產品。
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