中華職棒／統一獅UniGirls新球季發表會！開放購票、還有簽名會

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024統一獅UniGirls新球季發表會，全體UniGirls女孩共分成四組進行簽名會活動，Ａ組：瑟七、艾璐、少少、賴賴，Ｂ組：妮妮、一七、Ｍanping、Mina，Ｃ組：Yuki、Joy、Maggie、Yovia，Ｄ組：斐棋、芮絲、詩詩、柔一，球迷選購門票時，可依據想要參加簽名會組別進行購票。本次UniGirls新球季發表會票價區分成「商務特區」票價1280元，共84席、「豪經特區」票價980元，共84 席、「經濟特區」票價680元，共56席。全區座位均可依據購票組別進行參加簽名會，並且可全程首度見證發表會，而購買商務特區者，加碼每個人可以與全隊UniGirls女孩們一起合影。
2024UniGirls新球季發表會
- 活動時間：3月10日(日) 14:00~16:00
- 活動地點：大直典華宴會館（台北市中山區植福路8號）
- 活動內容：
2、新制服發表
3、新成員入團介紹
4、UG女孩簽名會
5、UG女孩拍照會(商務特區專屬)
- 參加資格：須購票才能進
- 票價種類：
「豪經特區」票價980元，共84 席
「經濟特區」票價680元，共56席
每種特區裡面均有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ組，四種組別，請依據你想要參加簽名會組別購票。
- 簽名會組別名單：
Ｂ組：妮妮、一七、Ｍanping、Mina
Ｃ組：Yuki、Joy、Maggie、Yovia
Ｄ組：斐棋、芮絲、詩詩、柔一
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁