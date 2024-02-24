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中華職棒／統一獅UniGirls新球季發表會！開放購票、還有簽名會

▲Unigirls將舉辦新球季發表會，球迷有機會共襄盛舉。（圖／吳政紘攝）
▲Unigirls將舉辦新球季發表會，球迷有機會共襄盛舉。（圖／吳政紘攝）

記者陳品翔/綜合報導

迎接2024年中華職棒賽事預計於三月底正式開打，2024統一獅UniGirls新球季發表會，預計將在3.10(日)14：00於台北大直典華宴會館舉辦，本次2024統一獅UniGirls新球季發表會開放球迷購票報名參加，限額僅有224席座位，將於2月27日12:00於全台統一超商ibon售票系統線上開賣，本次售票每人每次限購一張。

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2024統一獅UniGirls新球季發表會，將邀請神秘嘉賓開場演唱，並發表UniGirls新球季全新制服、個人年度目標心願卡、2024統一獅年度主題曲、2024UniGirls新成員介紹，UniGirls分組簽名會及商務特區專屬UniGirls全員合影。

2024統一獅UniGirls新球季發表會，全體UniGirls女孩共分成四組進行簽名會活動，Ａ組：瑟七、艾璐、少少、賴賴，Ｂ組：妮妮、一七、Ｍanping、Mina，Ｃ組：Yuki、Joy、Maggie、Yovia，Ｄ組：斐棋、芮絲、詩詩、柔一，球迷選購門票時，可依據想要參加簽名會組別進行購票。本次UniGirls新球季發表會票價區分成「商務特區」票價1280元，共84席、「豪經特區」票價980元，共84 席、「經濟特區」票價680元，共56席。全區座位均可依據購票組別進行參加簽名會，並且可全程首度見證發表會，而購買商務特區者，加碼每個人可以與全隊UniGirls女孩們一起合影。

2024UniGirls新球季發表會

  • 活動時間：3月10日(日) 14:00~16:00
  • 活動地點：大直典華宴會館（台北市中山區植福路8號）
  • 活動內容：
1、年度主題曲發表

2、新制服發表

3、新成員入團介紹

4、UG女孩簽名會

5、UG女孩拍照會(商務特區專屬)

  • 參加資格：須購票才能進
  • 票價種類：
「商務特區」票價1280元，共84席

「豪經特區」票價980元，共84 席

「經濟特區」票價680元，共56席

每種特區裡面均有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ組，四種組別，請依據你想要參加簽名會組別購票。

  • 簽名會組別名單：
Ａ組：瑟七、艾璐、少少、賴賴

Ｂ組：妮妮、一七、Ｍanping、Mina

Ｃ組：Yuki、Joy、Maggie、Yovia

Ｄ組：斐棋、芮絲、詩詩、柔一

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