世桌賽／罕見直拍天才！17歲「眼鏡弟」Lebrun　成中華隊最大對手

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出生於桌球世家的Lebrun從小便受到父親和叔叔的影響，從三歲開始便接觸桌球。雖然最初練習的是更主流的橫拍方式，但在看過傳統直拍選手的比賽影片後，Lebrun決定轉變握拍方式，從此開始了他的直拍之路。
Lebrun的直拍技巧不僅讓他在歐洲青少年桌球賽事中屢獲冠軍，更在2021年歐洲青年錦標賽上一舉獲得男單、雙打、團體三項冠軍。進入成人級別的比賽後，他與兄長Alexis Lebrun搭檔，成功闖入WTT挑戰賽的八強，並在斯洛維尼亞站擊敗了台灣「桌球教父」莊智淵。
2022年，Lebrun在WTT系列賽中首次奪冠，並在對戰東京奧運金牌得主馬龍時展現了驚人的實力，雖然最終敗下陣來，但他的表現令人矚目，連馬龍賽後也不得不稱讚Lebrun的出色表現。
Lebrun兄弟的成就不僅來自於他們的天賦，更是努力不懈的精神態度，即使在新冠肺炎疫情期間，他們依舊在家中的地下室持續訓練，這段期間幫助他們球技更上一層樓。Félix Lebrun表示：「我們所思考、討論的都是桌球，我們平時也會花很多時間看比賽，分析球員或自己的比賽。」
展望未來，Lebrun兄弟的目標是在巴黎奧運會上取得佳績，尤其是Félix Lebrun，他的夢想是奪得奧運金牌，無論是在2024年巴黎奧運還是未來的奧運會。
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