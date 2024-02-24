台日友好！日本京急電鐵、阪神電鐵高層拜會台鐵

台鐵今（24）日分享，日本京濱急行電鐵株式會社（京急電鐵）原田一之(Kazuyuki Harada)取締役會長（代表取締役），日前率島由紀子(Yukiko Shima)新價值創造室部長/新しい価値創造室拜會台鐵公司，由台鐵公司董事長杜微親自接待，營業群副總經理劉雙火、營業處處長陳榮彬、附業發展處處長古時彥等人陪同與會，會晤中並對鐵道旅遊及行銷雙邊合作事宜廣泛交換意見。
記者許若茵／台北報導
台鐵指出，京急電鐵和台鐵關係友好密切，曾簽訂「友好鐵路協定」、舉辦「似顔繪製作」、「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽」、「台鐵-京急友好互換車廂塗裝」、「台鐵x京急友好鐵道協定締結紀念乘車券」、以及「羽田空港國內線站台鐵宣傳展示牆」等活動，京急電鐵原田一之會長今年更榮獲「台灣觀光特別貢獻獎」，未來台鐵和京急將在合作基礎上，推動更多的跨國鐵道聯合活動。
隨後日本阪神電鐵代表取締役社長久須勇介，率都市交通事業本部運輸部長箕浦幹也、都市交通事業本部運輸部課長永野敦史、都市交通事業本部運輸部課長補佐齊藤正芳等人到訪台鐵公司，阪神電鐵主要連結大阪梅田、難波市區、神戶之間的交通，並與近鐵電車奈良線、神戶高速線、山陽電鐵線有直通運轉，去(2023)年7月杜董事長在台鐵局長任內亦曾赴日參訪阪神電鐵，請益鐵道營運安全及觀光事宜，獲益良多。
夜間台鐵公司並敬邀交通部次長林國顯、觀光署署長周永暉、台灣高鐵公司總經理鄭光遠、二家日本鐵道公司高層，進行短暫會晤餐會，加強台日友好情誼。杜微表示，日本二家知名鐵道公司的營運服務各擅勝場，推動軌道聯結、異業結盟、地方創生等模式有諸多值得學習之處，未來台鐵公司會更加強與國際鐵道交流，反饋台灣軌道經營，開拓更寬廣的服務領域。