臺灣燈會首創！傳統燈藝結合創新5G文化科技

「2024台灣燈會-高鐵燈區」於2月24日至3月10日登場。領略新科技所帶來的穿越震撼！2024臺灣燈會數位發展部數位產業署與交通部觀光署跨部會通力合作，以臺灣時代街景作為設計主軸，首次結合傳統工藝技術與5G行動製播系統（又稱5G行動車），共製《戲夢時光》燈區。老戲院、舊海報碰上5G科技，碰撞出的創新火花為民眾帶來充滿驚喜的體驗。
記者黃文德／台南報導
《戲夢時光》燈區運用5G傳輸技術低延遲、大頻寬特性，融合傳統燈藝的古典美學，以臺南市知名地標–全美戲院為背景，透過數位生成藝術的手法，將國產電影海報融合顏振發老師看板畫作風格，重製出新型態數位藝術電影海報，為臺灣燈會注入嶄新5G創新應用，期待能帶給民眾科文共融的數位燈會新體驗。
2024臺灣燈會「龍耀臺南 光彩臺灣」於23日晚間舉行《戲夢時光AI創作試映會》活動，現場邀請包括臺南市副市長葉澤山、交通部觀光署副署長周廷彰、全美戲院、國寶畫師顏振發老師等貴賓蒞臨，體驗國產電影文化、傳統繪畫技法與5G創新科技融合在地傳統文化的互動。
數位產業署副署長胡貝蒂表示，數位產業署投入5G專網傳輸技術及數位轉譯體驗設計，帶動文化科技加值傳統文化內容。在今年的燈會中運用如3D裸視、無綠幕去背、AI數位生成技術等，展示令人耳目一新的文化科技視界。
此次在戲夢時光燈區內導入的5G行動車，將以50年代全美戲院的擬真外觀呈現，打造5G XR(延展實境) LED行動舞臺的展演空間，前往參觀的民眾不僅可以一睹老戲院的風采，也可化身為知名電影《賽德克·巴萊》、《總鋪師》、《當男人戀愛時》、《小貓巴克里》手繪舊海報中的主角。
因應數位經濟時代的挑戰與機會，數位產業署致力協助及推動各產業，增強數位韌性。此次在臺灣燈會導入5G專網與文化科技，不僅提供臺灣節慶文化與觀光產業展示行銷宣傳的最佳舞臺，同時匯聚數位軟體應用能量，共同發展出嶄新商模、創造體驗行銷商機。