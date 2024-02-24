超兇記者離職去當女優！利用內在美夾烏克麗麗寫毛筆 賺了3000萬
日本前AV女優澀谷果步原本是報社《東京體育》的記者，2014年轉戰成人產業拍片，期間利用上圍寫毛筆博得關注，轉職4年後於2018年閃電引退。她日前上節目透露原本年收入為420萬日幣（約台幣89萬元），當上女優後最高可達3000萬日幣（約台幣640萬元），足足提升7倍之多。
記者陳雅蘭／綜合報導
澀谷果步原本是體育線記者，負責職棒球員採訪，她為了要找新穎素材寫有趣新聞，跑去成人用品店打工，結果意外被經紀公司相中，說服她拍裸體宣傳照。澀谷果步因此好奇若上當性感演員，價碼會到多少，她收到2家經紀公司邀約，最終選擇給出高酬勞的公司，轉職當女優。
澀谷果步身材傲人且作風大膽，曾利用上圍挑戰各種不可能的事，包含夾水瓶、寫毛筆，甚至還夾起烏克麗麗，成功抓住觀眾眼球。
記者在職時，澀谷果步的年收入約420萬日幣，轉職後提高7倍，當女優年收入最高可達3000萬日幣，她公開薪資單，細項包含跑多家活動的酬勞，數字依照是否裸露而異，沒有曝露的工作薪資相對較低，約2萬日幣（約台幣4200元）左右。
澀谷果步透露拍攝工作難度越高，報酬就越好，出道後就許下「與50位男優合作」的目標，也拍了超過100支作品，但達成目標後澀谷果步便失去工作動力，演技漸漸枯燥乏味，所以決定於2018年退休。澀谷果步目前以Coser工作為主，憑藉傲人身材的優勢，成功在業界闖出一片天，出席許多海外多場動漫活動。
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