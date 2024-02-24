iPhone電池健康度不是看%數！「最新指標」才準 要不要送修秒知
很多iPhone用戶對於「電池健康度」相當關注，會特別在意「趴數」，但其實「電池循環使用次數」對於電池壽命關聯性更高，以往大多需要透過繁雜的步驟才能自我檢視，蘋果在iPhone 15系列已經可以在「關於本機」內直接查看，而之後升級到iOS 17.4後，該資訊會搬移到更加直覺「電池」欄位中，且健康程度除了數字之外，還加入了「是否正常」方便民眾直覺判斷。
記者周淑萍/綜合報導
雖說電池都是消耗品，使用壽命有限，但在正確的使用之下還是可以延長使用期限。除了用「電池健康度」的％數來辨識，蘋果官方認定，更具指標的會是「電池循環次數」，在蘋果官網內就有提到，iPhone電池在正常情況下運作時，經500次充電循環後電池的健康度還可有80%。但「充電循環」已經幾次了，用戶往往是一頭霧水，可能需要透過第三方應用程式，或是設定繁複的 iPhone 捷徑，甚至打給客服才能知曉。
目前針對 iPhone 15系列，已經將「電池循環次數」直接顯示在手機上，查看路徑為：設定→一般→關於本機下方的「電池」欄目內即可看到電池製造日期、首次使用和「循環使用次數」，讓使用者可以快速知道目前的電池的狀況。
待3月初iOS 17.4釋出後會更加直觀，預計會移到設定內的「電池」，同時電池健康度也會加入「是否正常」作為指標，屆時可以在電池欄位一起檢視目前的電池健康度、循環次數，電池製造和使用日期等關於電池的資訊。iOS 17.4預計還會在Podcast 上加入「逐字稿」的新功能，可能會有點類似Apple Music的歌詞，直接點選某句就能直接跳到該段進行聆聽。