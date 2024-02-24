打完BNT疫苗四肢無力！台北20多歲男神經急性發炎 獲35萬救濟金
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，進行135案疫苗藥害救濟事件審議，其中有16案獲得救濟金，其中10人接種新冠疫苗、5人接種卡介苗、1人接種流感疫苗，其中20多歲男子，在接種BNT新冠疫苗後四肢無力，被診斷為格林巴利症候群，獲賠35萬元為金額最高。
記者林莞茜／綜合報導
衛福部疾管署表示，來自台北的20多歲何先生，在接種BNT疫苗後四肢無力，就醫接受神經傳導檢查，顯示多發性神經病變，診斷為格林巴利症候群。審議小組認為，血液檢驗結果同時檢出病毒感染情形， 屬發生神經病變的高風險族群，而BNT為mRNA疫苗，並不具致病力，不會造成感染症。然而，依據症狀發生時間及臨床表現研判，仍無法確定與接種疫苗相關，因此依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金35萬元。
另名50多歲來自新北市的李小姐，在接種流感疫苗後四肢痠痛、麻木、步態不穩，同樣診斷為格林巴利症候群，獲30萬元；疾管署表示，有2名10幾歲青少年，一名來自嘉義市，一名來自苗栗縣，在接種BNT疫苗後，因胸痛就醫，經血液檢驗結果顯示，兩人都有心肌酵素上升，但心臟超音波檢查結果無特殊異常，分別獲5000元、1萬元救濟金。
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