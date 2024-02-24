世桌賽／中國10連霸差點被終結！3:2驚險逆轉韓國 樊振東獨拿2點
在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽，桌壇霸主中國大陸在對上地主韓國的男團4強戰差點踢到「鐵板」，前3點打完以1:2落後，連精神領袖馬龍都輸掉，所幸樊振東展現隊內王牌的實力，連斬張禹珍、林鐘勳個人獨拿2點，再加上王楚欽頂住壓力擊敗林鐘勳，驚險以總比數3:2取勝晉級決賽，繼續朝男團11連霸邁進。
記者黃建霖/綜合報導
杭州亞運冠軍、新生代第一人王楚欽扛第3點，兩屆世錦賽單打冠軍樊振東扛第2點，第3點是由2屆奧運會冠軍、公認「GOAT」稱號擁有者馬龍擔任，這樣的豪華男團陣容，很難想像會有輸球可能，但這就是中國男團今天所陷入的處境。
王楚欽第一點面對脾氣火爆、但確實有實力的韓國主將張禹珍，被對方以3:1拿下；次局樊振東3:0橫掃林鐘勳扳回一城；但是第3局在團體賽喊逢敵手的馬龍，居然以2:3「翻車」敗給李相秀，前3點中國陷入1:2落後。
關鍵第4點樊振東頂住壓力，面對張禹珍前2局很快取得壓制，第3局拚到12:10拿下，重挫韓國隊氣焰。第5點王楚欽上陣對決林鐘勳，他一雪前恥振作，第1局開賽就6:0打爆林鐘勳，第2局3:6落後、但隨即打出8:1攻勢逆轉拿下，第3局再以11:6擊潰對手，中國隊有驚無險地贏下這一戰。
晉級決賽後，中國隊將等待中華男團和法國男團在5:00進行的四強戰之間的勝者，中國字從2001年日本大阪世錦賽團體賽之後，已經連10屆奪冠，隊史共拿下過22冠。