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米可白男友呼之欲出！小2歲孫綻隔空示愛　「希望多給一點空間」

▲米可白演員男友呼之欲出，與小2歲孫綻愛的痕跡曝光。（圖／翻攝自米可白IG）
▲米可白演員男友呼之欲出，與小2歲孫綻愛的痕跡曝光。（圖／翻攝自米可白IG）

記者楊穎軒／綜合報導

37歲米可白（趙亦瑄）離婚3年多，昨（23）日宣傳新戲受訪默認有新戀情，對象疑似是圈內人，由於她和小2歲、同演電視劇《追分成功》的演員孫綻，近來頻頻在IG隔空傳情，被聯想私下祕密交往，對此，米可白經紀人表示，不確定有好感的朋友是否為孫綻，男方回應：「希望大家多給一點空間。」對戀情不置可否。

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▲米可白透露自己到霞海城隍廟求姻緣，希望新對象可以孝順、愛狗愛家人。（圖／翻攝自米可白臉書）
▲米可白昨天透露自己到霞海城隍廟求姻緣，希望新對象可以孝順、愛狗、愛家人，默認有新戀情，沒有否認是圈內人，只說是以前認識的朋友。（圖／翻攝自米可白臉書）
▲孫綻從模特兒出身，演過《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》等賣座片配角，被封為「臺灣億萬票房武打明星」，入圍過金鐘獎男配角。（圖／翻攝自孫綻IG）
▲孫綻從模特兒出身，演過《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》等賣座片配角，被封為「臺灣億萬票房武打明星」，入圍過金鐘獎男配角。（圖／翻攝自孫綻IG）
米可白上個月中在IG上傳和孫綻跳舞的短片，以「杏仁眼」稱呼孫綻，他叫米可白「愛笑眼」，還寫下：「今天有點甜～」網友問可否說兩人好速配，孫綻回覆：「可以！」去年12月，孫綻分享一張帥照，掌鏡的是米可白，配文寫道：「我愛笑的眼睛 So I can’t take my eyes off you.」並附上一顆愛心，還稱米可白是美麗的攝影師，米可白則回以驚訝的表情符號。

▲孫綻（左）欣然接受網友稱自己和米可白很登對。（圖／翻攝自米可白IG）
▲孫綻（左）欣然接受網友稱自己和米可白很登對。（圖／翻攝自米可白IG）
今年情人節隔天，米可白貼出手拿花束的照片，指「比起玫瑰，我更喜歡桔梗～」孫綻立刻留言說桔梗的花語是「不變的愛」，附上手比愛心的符號，被網友起鬨「在一起」。近日米可白發布犯小人的心情文，孫綻回覆：「I got you back !（我支持妳）」或是孫綻舞蹈動作滑稽，米可白留下翻白眼的表情符號，問：「有事嗎？」他笑回：「有事找妳！」

▲孫綻對米可白曖昧留言「不變的愛」。（圖／翻攝自米可白IG）
▲孫綻對米可白曖昧留言「不變的愛」。（圖／翻攝自米可白IG）
對於米可白和孫綻的緋聞，據《中時新聞網》報導，米可白經紀人表示：「她桃花很旺，有跟我說有好幾個好朋友，也有滿有好感的朋友，有一個還不錯，但是不是孫綻我真的還沒問，我真的不知道。」孫綻經紀公司說：「因為拍這部戲的相處，兩個人現在是不錯很聊得來的朋友，也希望大家多給一點空間，謝謝大家的關心。」

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