台積電熊本廠開幕！岸田文雄影片致詞祝賀 正式宣布加碼補助二廠
台積電熊本廠今（24）日開幕，創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家皆到場，日本經濟產業大臣齋藤健、索尼（Sony）總裁，豐田會長等人也出席盛會。日本首相岸田文雄雖未親臨現場，但仍透過影片致詞祝賀，稱樂見日本成為台積電全球版圖的重要據點，並宣布將支持熊本二廠，預計一、二廠合計投入約1.2兆日圓（約新台幣2500億）的補助金。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《TBS》報導，岸田文雄在影片中表示，「半導體是實現數位化與脫碳必不可少的關鍵技術。日本政府為了在國內建立尖端半導體的製造基地，提供了前所未有的積極支持。這對日本半導體產業和用戶來說都是一大步，我們樂見日本成為台積電全球戰略的重要據點，政府將繼續迅速落實預算、稅制、監管改革等支持措施。舉個具體例子，日本決定也為第二廠提供支援」。
報導指出，日本政府已經決定補助熊本一廠最高4760億日圓（約新台幣1000億元），若加上二廠的7320億日圓（約新台幣1538億元），預計將總共投入約1.2兆日圓（約新台幣2500億）的補助金。
經濟產業大臣齋藤健則大讚台積電是日本落實「數位轉型的重要合作夥伴」，稱如果沒有尖端半導體，就無法實現生成式AI等先進技術的創新，台積電將實現尖端半導體的國產化，這是日本缺少的一塊，也希望能夠對九州和其他地區，產生經濟連鎖綜效。
台積電創辦人張忠謀則在致詞時表示，熊本廠啟用能夠提升晶圓供應鏈的韌性，並可望復興日本半導體產業。在AI浪潮下，需求已經不是幾千、幾十萬個晶片，而是希望蓋更多晶圓廠，希望3間、5間甚至10間，台積電是領航者但也會審慎評估。