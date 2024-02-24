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NBA／超越甜瓜！KD總得分排歷史第9　罰球卻失手太陽110:114火箭

▲鳳凰城太陽球星「KD」Kevin Durant例行賽總得分超越「甜瓜」Carmelo Anthony，總得分升至歷史第9。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽球星「KD」Kevin Durant例行賽總得分超越「甜瓜」Carmelo Anthony，總得分升至歷史第9。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA鳳凰城太陽今（24）日客場以110：114不敵休士頓火箭，雖然太陽遭遇連敗，但球星「KD」Kevin Durant卻達成一項新的里程碑，例行賽總得分提升至2萬8296分，躍升NBA歷史得分榜第9位，超越一代傳奇射手「甜瓜」Carmelo Anthony。

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本場比賽之前，Durant僅以21分落後於Anthony，KD在第四節以一次上籃追平Anthony總得分紀錄；幾分鐘後，Durant在罰球命中正式超越Anthony，整場比賽他拿下28分，在NBA歷史得分榜排上第9位。

Durant在2007年NBA選秀以第二順位被選中，職業生涯曾效力於西雅圖超音速、奧克拉荷馬城雷霆、金州勇士、布魯克林籃網和太陽隊。作為四次得分王和兩次NBA冠軍得主，Durant的這一成就再次證明了他在籃球史上的偉大地位。

不過，即使Durant的個人表現依舊亮眼，太陽隊在該場比賽中仍未能取得勝利，Durant比賽最後4.1秒兩罰落空，錯失縮小比分的機會，最終太陽就以4分之差不敵火箭，吞下2連敗。

目前Durant以2萬8296分位列歷史得分榜第9位，僅落後於第8位的NBA傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal的300分。隨著賽季的進行，Durant有望持續追逐聯盟紀錄。

NBA歷史得分榜排名如下：

  1. LeBron James 39,868分
  2. Kareem Abdul-Jabbar 38,387分
  3. Karl Malone 36,928分
  4. Kobe Bryant 33,643分
  5. Michael Jordan 32,292分
  6. Dirk Nowitzki 31,560分
  7. Wilt Chamberlain 31,419分
  8. Shaquille O'Neal 28,596分
  9. Kevin Durant 28,296分
  10. Carmelo Anthony 28,289分
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