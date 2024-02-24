NBA／超越甜瓜！KD總得分排歷史第9　罰球卻失手太陽110:114火箭

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Durant在2007年NBA選秀以第二順位被選中，職業生涯曾效力於西雅圖超音速、奧克拉荷馬城雷霆、金州勇士、布魯克林籃網和太陽隊。作為四次得分王和兩次NBA冠軍得主，Durant的這一成就再次證明了他在籃球史上的偉大地位。
不過，即使Durant的個人表現依舊亮眼，太陽隊在該場比賽中仍未能取得勝利，Durant比賽最後4.1秒兩罰落空，錯失縮小比分的機會，最終太陽就以4分之差不敵火箭，吞下2連敗。
目前Durant以2萬8296分位列歷史得分榜第9位，僅落後於第8位的NBA傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal的300分。隨著賽季的進行，Durant有望持續追逐聯盟紀錄。
NBA歷史得分榜排名如下：
- LeBron James 39,868分
- Kareem Abdul-Jabbar 38,387分
- Karl Malone 36,928分
- Kobe Bryant 33,643分
- Michael Jordan 32,292分
- Dirk Nowitzki 31,560分
- Wilt Chamberlain 31,419分
- Shaquille O'Neal 28,596分
- Kevin Durant 28,296分
- Carmelo Anthony 28,289分
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