峮峮模仿「孫協志打給夏宇童」！私下互動超甜全說了：其實很浪漫
女星峮峮（吳函峮）今（24）日下午出席潮流品牌聯名活動，還在衣服設計上增添兩隻可愛的貓咪，一登場立刻吸引全場目光。不過面對主持搭檔孫協志日前傳出「先有後婚」的消息，峮峮雖然完全不知情，卻悄悄分享了孫協志私下與緋聞女友夏宇童的甜蜜互動，徹底閃瞎所有媒體。
記者詹鎰睿／台北報導
峮峮驚訝表示，她完全沒看到孫協志「先有後婚」的新聞，但很願意幫忙帶小孩，結果下秒又改口反悔，「可是協志哥很會碎碎念，我要考慮一下，怕等下一個抱不好就被念一整天，耳朵會長繭，我要思考一下。」
不過談到孫協志和夏宇童私下互動，峮峮竟爆料，「雖然協志哥表面很正經，很愛碎碎念，但私底下其實很浪漫」，峮峮還小小拉高音調，模仿了孫協志打電話給夏宇童的語氣，「對啊！我現在在休息，在兩關...」
峮峮笑說，其實她在工作時還是可以偷偷看到孫協志的另外一面，「有看過他（孫協志）在休息時間打給宇童姐，話家常的時候聲音不一樣，很像我們看到狗狗或貓咪的那種感覺。」至於自己身邊有沒有對象？峮峮則巧妙反問媒體，「我在等你們介紹啊！」間接澄清自己還是單身、沒有人追的狀態。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道