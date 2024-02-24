中信啦啦隊陣容動向曝！峮峮狂讚「新血很厲害」：就是8年前的我
中信兄弟啦啦隊人氣一姐峮峮，日前在網路節目上脫口爆料，今年啦啦隊會擴編至近30人左右，除了去年宣布的6名練習生，還會在增加3、4位成員，令人相當期待。峮峮今（24）日出席潮流品牌聯名活動時，再次證實今年還會再增加新的人，而且每個人都很可愛，她也都很喜歡，練習生大部分都會留下來，基本上沒有變動。
記者詹鎰睿／台北報導
過年後首次露面的峮峮坦言，裙子真的有變緊，決定這兩天要好好節制一下，不太敢亂吃東西，全力備戰3月2日與日本讀賣巨人的交流賽，期待站上大巨蛋舞台替中信兄弟應援。被問到現在體力是否還可以？峮峮笑說，「如果跟新血比的話，可能還需要再加油，她們就是8年前的我，很有活力，各自有各自不同厲害的地方。」
由於日前在節目上爆料，今年會增加新的啦啦隊成員，峮峮今則回應，「去年的6位練習生，今年大部分都會留下來，基本上沒有變動。」並再次強調今年還會再增加新面孔，而且每個人都很可愛，她非常喜歡。
至於傳聞有外援的消息？峮峮則是完全不知情，還反過來詢問，「妳是說小迪嗎？（指港籍成員冼迪琦）」。最後峮峮還分享2024年的新企劃，除了聯名的商品，還有去年11月殺青的戲劇作品《你好，我是接體員》即將在今年下半年上架，希望大家可以多多期待她在戲裡面的表現。
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