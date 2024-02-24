AI助攻股價飆！輝達市值可排全球國家GDP第12 超越俄羅斯與韓國
晶片大廠輝達（Nvidia）最新業績財報表現亮眼，帶動股價強勢上漲，23日美股開盤後，股價更一度衝破820美元、市值一度突破2兆美元，但之後股價回落，最終小漲0.36％、以788.17美元作收，市值約為1.97兆美元。根據《富比士》對比國際貨幣基金組織（IMF）的數據，1.97兆美元的規模已經超越大部分國家的GDP，足以排在全球第12位，俄羅斯、韓國、西班牙、沙烏地阿拉伯等國家的GDP規模還不如輝達市值。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《富比士》報導，輝達1.97兆美元的市值僅次於美國、中國、德國、日本、印度、英國、法國、義大利、巴西、加拿大、墨西哥等11國的GDP，經濟規模已經超越全球大多數國家，相當驚人。
不過，報導也指出將單一公司的市值與一個國家的GDP進行比較並不是一個完美的做法，因為GDP是衡量一個國家產出的指標，而市值衡量的是上市公司所有股票的總價值，兩者是不同的含義，但仍可藉此看出輝達市值的規模有多龐大。
《富比士》報導更預測，在未來2、3年內，輝達市值將超越蘋果（Apple Inc）。雖然蘋果目前市值約2.82兆美元，與輝達的1.97兆仍有一大段距離，但自2021年8月以來，輝達平均每年營收成長96％，而蘋果僅有17％，兩者差距明顯。智慧手機市場已接近飽和，而為了開發AI技術，各大科技業者對於擴建資料中心正方興未艾，輝達可望奮起直追，後來居上。