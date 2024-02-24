露營區上演活春宮！家長怒制止「有未成年者在場」 傻眼結局曝光
露營風潮近幾年在台灣相當盛行，許多露友都會在休假時糾上三五好友，奔赴山林中離開都市的喧囂。不過日前就有家長氣憤表示，有情侶竟在露營區內上演活春宮，讓帶著未成年孩子的她無法忍受，直接出聲制止，沒想到結局卻令她更加傻眼，也引發上萬網友關注討論。
記者潘毅／綜合報導
一位家長在臉書社團「露營公社」上抱怨，自己與家人前往碧山露營場露營，第一天晚上就聽到隔壁帳篷的情侶檔，不斷發出親密時的叫聲，由於原PO是帶著孩子上山露營的，因此第一天晚上就立刻出聲提醒：「小姐可以小聲一點嗎？」
沒想到提醒完之後，隔天清晨又再度傳出激烈的聲音，讓當事人忍無可忍大聲制止：「你們會不會太誇張！晚上聲音可不可以控制一下，不要這麼大聲」，由於營區當下只有當事人一家子與情侶檔，因此在第二次提醒之後，這對情侶檔直接轉移了陣地，但聲音卻照樣響徹營區，但當事人卻已經找不到人出聲制止。
如此遭遇也讓當事人無奈，決定發上「露營公社」提醒其他露友。沒想到貼文發出後，立刻引發熱議，甚至當事人後續還更新貼文，表示有許多小道消息指出，那組情侶檔露友很常現身在該露營場，已經算頗有名的人物。
不少網友看完誇張遭遇後，也紛紛搖頭回應：「太扯了吧，露營區很多家長會帶小朋友去耶」、「不知道山上迴音很好嗎」、「是我就直接報警了，說露營區有哀號聲，請警察來確認是不是有肢體衝突」。