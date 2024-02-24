機步333旅戰備偵巡　實戰演練展現強大應變能力

新加坡女網紅遭丟雞蛋　警抓包是假的

▲新加坡女網紅遭高雄遭婦人丟雞蛋，警方獲報後立即逮獲砸蛋「婦人」經查為男扮女裝的薛姓男子自導自演，依違反社維法函送法辦。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲新加坡女網紅遭高雄遭婦人丟雞蛋，警方獲報後立即逮獲砸蛋「婦人」經查為男扮女裝的薛姓男子自導自演，依違反社維法函送法辦。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

一名來自新加坡的直播主來臺灣挑戰徒步環島，於今年2來台挑戰21天台灣行程，卻在行經高雄前鎮區三多三路時，在街頭遇到陌生婦人朝她丟雞蛋，要他『不要勾引她老公』，而整個過程也都被同步直播放送出去，引發社會議論。警方獲報後立即逮獲砸蛋「婦人」經查為男扮女裝的薛姓男子，查獲鄭女、薛男自導自演，均依違反社維法函送法辦，

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▲經調閱週邊監視器，發現涉案人係男扮女裝犯案，事後徒步前往搭乘捷運離去。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲經調閱週邊監視器，發現涉案人係男扮女裝犯案，事後徒步前往搭乘捷運離去。(圖／記者郭凱杰翻攝)
同時，高市警局前鎮分局也認為，影響高雄治安形象，警方除要求該新加坡鄭姓女直播主在其FB粉絲團或直播時，向高雄市民公開道歉，以正視聽。

▲擁有亮麗的外表及魔鬼般的身材的新加坡女直播主Kiara Kitty，經常透過社群平台分享辣照，日前來台直播環島的她，喊出要用21天走遍台灣。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲擁有亮麗的外表及魔鬼般的身材的新加坡女直播主Kiara Kitty，經常透過社群平台分享辣照，日前來台直播環島的她，喊出要用21天走遍台灣。(圖／記者郭凱杰翻攝)
擁有亮麗的外表及魔鬼般的身材的Kiara Kitty，經常透過社群平台分享辣照，日前來台直播環島的她，喊出要用21天走遍台灣，未料2月9日到高雄前鎮區時，直播到一半，卻遭不明婦人砸雞蛋，她嚇得放聲尖叫，過程也都被同步直播放送出去，引起議論。經警方調查雙方均無報案紀錄；且雙方為僱傭關係（直播主與助理）。

▲涉案人係男扮女裝的薛男警方依違反社維法函送法辦。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲涉案人係男扮女裝的薛男警方依違反社維法函送法辦。(圖／記者郭凱杰翻攝)
警方除主動於直播主之臉書專頁留言請渠儘速完成正式報案筆錄外，同時著手調閱週邊監視器，追查丟雞蛋涉案人行蹤，發現涉案人係男扮女裝犯案，事後徒步前往搭乘捷運離去。

警方也循線追查到該名男子動態後，查出男子投宿於左營區某飯店，於2月11日18時許通知涉案人32歲薛男（新加坡籍）到案釐清。經警方調查，當日丟雞蛋之事件，係該名女直播主與薛男為了節目效果所編造之環節。

2月21日15時許，Kiara Kitty會同律師至前鎮分局說明，表示當天自己遭丟雞蛋，係與另行為人薛男為做節目效果所編造之劇情，另因媒體無預警訪問，一時緊張才脫口說出有報案等語，不清楚這樣會違反臺灣的法律等。惟全案於警詢後，將鄭女及薛男依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

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