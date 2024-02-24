白色情人禮　迷人香氛結合童趣設計浪漫爆棚

3月14日是白色情人節，想要為兩人的戀情增添夢幻氛圍，法國哲學家盧梭說：「嗅覺是記憶和慾望的感覺。」品牌建議，不妨創造只有彼此才懂的香氣記憶拉近彼此距離，在對方心中留下美好印象。可以佈置房間、放鬆心情的擴香瓶或香氛蠟燭等，是近年來時興的送禮選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
COCODOR 2024春季新品推出櫻花系列擴香瓶，以都會男女在充滿春天氣息的街道轉角相遇的手繪感禮盒設計，搭配玫瑰金瓶蓋、粉橙色擴香棒及櫻花裝飾棒，創造出滿懷心動的浪漫瞬間。7-11限定款並附上韓文問候語木質造型擴香棒，以「今天也辛苦了」或「走花路吧」，祝福喜歡的她順順利利，只有好事發生。
櫻花系列擴香瓶精選3款香味，特別推薦全新香氣「玫瑰花束」，花中女王格拉斯玫瑰華麗登場並以清爽薄荷葉稍加點綴，呈現明亮馥郁的鮮花感香氣，最後以性感迷人的麝香留下尾韻。
此外，COCODOR情人節還推出限定組合「旋轉木馬燭罩+大豆蠟燭130g」。限量「旋轉木馬燭罩」將燭罩穩定放置於燭杯杯緣，點燃蠟燭後輕輕一推，燭罩上的馬兒就會隨著熱氣流緩緩轉動。
COCODOR大豆蠟燭嚴選大豆蠟與棕櫚蠟製成，精選4款香味，特別推薦融合橙花與甜橙香氣如氣質小姊姊般優雅迷人的四月花香，或者聞了讓人心情好的甜蜜果香黑櫻桃，另外像是COCODOR經典香氣，純棉花香和法國薰衣草，也都是熱銷品項。附上金色杯蓋，放著就好看還能避免蒙塵，霧面燭杯不僅手感溫潤，也讓燭光能夠更加柔和溫暖地點綴室內空間。