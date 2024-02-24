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亞尼克傳閉店潮！官方揭「一次關6間」原因　門市最後營業時間曝

▲亞尼克從3月17日開始一直到4月28日前會陸續關閉6間門市，是否有資金上的問題，內部人員「否認」此項傳聞。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克從3月17日開始一直到4月28日前會陸續關閉6間門市，是否有資金上的問題，內部人員「否認」此項傳聞。（圖／亞尼克提供）

記者周淑萍/綜合報導

知名生乳捲品牌「亞尼克」，去年７月前收掉了4間，包含了陽明山的「亞尼克夢想村」，今年上半年又預計關掉6間，其中還有去年3月才剛進軍南投的草屯店，不到一年的時間就火速收攤。《NOWnews》記者實際詢即將結束營業的現場門市人員，店員苦笑說：「前幾個禮拜才知道的，公司是說『租約到期』啦！」亞尼克官方證實確實要關掉6間，原因為「通路策略調整」，會以電商和YTM為主，此外，看好台北火車的人流買氣，成為今年上半年唯一的新門市，據了解台北車站的據點會在3月時開幕。

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亞尼克以生乳捲成功打進市場，是網路上超夯團購商品，甚至成為母親節蛋糕送禮的熱門選項，2020年銷售更突破170萬條。從官網查看，目前全台共有24家門市，但從3月17日開始一直到4月28日前會陸續關閉6間門市，各家門市也都貼出公告，提醒民眾儲值金、紅利點數的使用權利。

▲吳宗恩在2018年與東元電機合作，砸下上千萬元開發的亞尼克蛋糕販賣機YTM。（圖／記者黃仁杰攝）
▲亞尼克收掉6間門市，今年預計將重心擺在蛋糕販賣機YTM拓點和穩定電商通路。（圖／NOWnews資料照）
網路上傳聞可能有資金上的問題，才會引發骨牌效應，對此亞尼克內部人員向《NOWnews》「否認」這項傳聞，面對一口氣關閉6間店，內部人員表示是因為要「調整策略」，亞尼克內部透露，疫情之後大環境面臨「缺工」的問題，亞尼克看好智能服務潛力，之後調整方向會轉以穩定電商，以及YTM蛋糕自動販賣機的擴點為主。

汰換掉的門市，全都以「租約到期」為由關閉，實際上內部透露，有部分門市業績沒有預期的好，因此才會有所調整。雖然一口氣有6間收攤，今年上半年亞尼克還是有門市的拓展計畫，預計會在人流精華區的台北火車站開新店面。

🟡6門市結束服務日期

📍嘉義中正店：3月17日

📍台南中正店：3月24日

📍彰化員林店：3月24日

📍頭份中正店：4月21日

📍新莊幸福店：4月28日

📍南投草屯店：4月28日

▲▲情人節中秋限定！亞尼克生乳捲開賣「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，厚工新口味吃得到三重內餡；同步打造「鹽之花曲奇花餅」。法朋烘焙甜點坊x小草作Grassphere聯名禮盒預購9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞尼克最著名的就是生乳捲，濃厚的內餡深受許多甜點控喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）

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