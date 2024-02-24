亞尼克傳閉店潮！官方揭「一次關6間」原因 門市最後營業時間曝
知名生乳捲品牌「亞尼克」，去年７月前收掉了4間，包含了陽明山的「亞尼克夢想村」，今年上半年又預計關掉6間，其中還有去年3月才剛進軍南投的草屯店，不到一年的時間就火速收攤。《NOWnews》記者實際詢即將結束營業的現場門市人員，店員苦笑說：「前幾個禮拜才知道的，公司是說『租約到期』啦！」亞尼克官方證實確實要關掉6間，原因為「通路策略調整」，會以電商和YTM為主，此外，看好台北火車的人流買氣，成為今年上半年唯一的新門市，據了解台北車站的據點會在3月時開幕。
記者周淑萍/綜合報導
亞尼克以生乳捲成功打進市場，是網路上超夯團購商品，甚至成為母親節蛋糕送禮的熱門選項，2020年銷售更突破170萬條。從官網查看，目前全台共有24家門市，但從3月17日開始一直到4月28日前會陸續關閉6間門市，各家門市也都貼出公告，提醒民眾儲值金、紅利點數的使用權利。
網路上傳聞可能有資金上的問題，才會引發骨牌效應，對此亞尼克內部人員向《NOWnews》「否認」這項傳聞，面對一口氣關閉6間店，內部人員表示是因為要「調整策略」，亞尼克內部透露，疫情之後大環境面臨「缺工」的問題，亞尼克看好智能服務潛力，之後調整方向會轉以穩定電商，以及YTM蛋糕自動販賣機的擴點為主。
汰換掉的門市，全都以「租約到期」為由關閉，實際上內部透露，有部分門市業績沒有預期的好，因此才會有所調整。雖然一口氣有6間收攤，今年上半年亞尼克還是有門市的拓展計畫，預計會在人流精華區的台北火車站開新店面。
🟡6門市結束服務日期
📍嘉義中正店：3月17日
📍台南中正店：3月24日
📍彰化員林店：3月24日
📍頭份中正店：4月21日
📍新莊幸福店：4月28日
📍南投草屯店：4月28日