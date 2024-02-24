巷仔內／雙北惡臭事件後積極應變　蔣萬安遇塌陷不敢慢半拍

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昨日晚間慶城街發生工地地基塌陷意外，雖然僅有停在路邊4輛車受到波及，但蔣市府不敢輕忽，原本無公開行程的蔣萬安臨時增加行程前往了解狀況，市府發言團隊幾乎全動員，不斷在媒體群組回報最新狀況。蔣萬安今（24）日臨時新增行程再度到慶城街地基塌陷工地視察，宣布12點就能完成灌漿回填。
回顧蔣萬安市長之路，2022年九合一選舉輕鬆擊敗民進黨的陳時中、民眾黨的黃珊珊當上市長。藍營重新光復首都，蔣萬安也被視為國民黨明日之星，日後有機會挑戰總統寶座。不過，蔣萬安上任後市政內紛擾多，先是發言人羅旺哲只當3個月發言人就請辭，前市長柯文哲也常笑說蔣萬安任內完工的政績，很多是他任內推動執行，蔣萬安經常多日未安排媒體受訪行程，也被媒體經常笑說「市長躺平」。
前高雄市長韓國瑜2月1日當選立法院長，一度傳出韓國瑜想邀請台北市副市長李四川當立院秘書長，李四川曾任新北市副市長、行政院秘書長，行政資歷豐富，是蔣萬安高度倚賴的副手，藍營內也將眾人稱為「川伯」的李四川視為輔佐蔣萬安日後更上一層樓的要角。在李四川生日當天，蔣萬安一度擁抱李四川，「萬安緊抱」深怕李四川真的去立院。好在韓國瑜找上有「議事活字典」之稱的周萬來擔任立院秘書長。
雖然蔣市府的警報解除，但「雙北惡臭案」顯示市政沒有絲毫的放鬆時間。2022年10月16日，暴雨水淹各地，當時的市長柯文哲原在台中輔選，遭罵翻才於晚間搭高鐵趕回台北勘災，隔天一早到水門視察行程說是「出來給大家看一看」，找個地方來對外說明，但只是「作秀的說明」。今年1月13日總統大選，柯文哲在執政過的北市得票卻是三組候選人中最低，顯示柯文哲輕忽市政導致選民不認同。蔣萬安日後若是有意循馬英九模式選總統，絕對要時時皮繃緊，市政處理不能怠慢。