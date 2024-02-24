巷仔內／台積電熊本廠給足歐美壓力　「頭洗一半」牽制擴廠策略

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台積電熊本廠「後發先至」3大原因 日本政府花錢振興不手軟
探究台積電熊本廠進度快有三大原因，一是政府補貼速度快、補貼金額比例也高，甫開幕的熊本一廠，日本政府補貼金額達4760億日圓（約新台幣1059億元），今日日本首相岸田文雄也透過影片祝賀並宣布支持熊本二廠，會後經濟產業大臣齋藤健會也透露日本政府已經拍板補助二廠7320億日圓（約新台幣1530億元），合計一、二廠共投入約1.2兆日圓（約新台幣2500億），顯示日本政府的積極程度，為了發展振興日本半導體產業毫不不手軟。
日本政府阿莎力撥款補助力挺之外，二是日本本就是材料與設備大國，供應鏈完整有其優勢，也讓整個建廠速度與材料設備等需求可以快速到位，較無後顧之憂。三是在亞洲生產成本，包括建廠費用、人員薪資、運輸費用與材料設備價格都較有競爭優勢，整體成本比歐美廠低。
台積電熊本一、二廠月量能10萬片 台日合作劍指車用半導體
再談談台積電海外廠的製程技術與量產規模，美國廠因觸及先進製程4奈米，因此台積電採獨資，至於日本廠與歐洲廠則是成熟製程皆採合資。熊本一廠提供40奈米、22/28 奈米、12/16奈米的製程技術，二廠則是切入7/6奈米。熊本一廠月產能規模4.5萬片12吋晶圓，二廠5.5萬片，兩座加起來將超過10萬片，至於美國廠4奈米廠初期月產能規劃3萬片，3奈米估2026年到位，合計初期月產能將達5萬片，日本廠與美國廠製程技術雖不同，但月產能規模已經拉開差距。
熊本一、二廠月產能10萬片，屆時將應用於汽車、工業、消費性和高效能運算。除了台積電大客戶蘋果「牽線」顯示日方關注的消費性電子市場外，更劍指市場龐大、潛力無窮的車用半導體市場，因為從台積電熊本廠的合資名單，就看得出來日本對車用市場的野心，一廠有索尼（Sony）與車用電子大廠電裝株式會社（DENSO），而二廠除原本的索尼與電裝外，又增加了傳統車廠龍頭豐田（Toyota）。
「含晶量」大！一台電動車要用7000顆晶片 緊抓商機振興產業
台日合作下，台積電不僅可以擴大車用電子的布局，日方也想藉由台積電大旗一揮，領軍卡位車用半導體商機，加持日本車廠坐穩全球領先地位！且不只台積電，力積電之前也宣布將在宮城縣設廠，同樣鎖定車用，看得出來日本汽車業的「含晶量」大。
之前半導體設備大廠應用材料台灣區總裁余定陸曾表示，20年前一台汽車僅用100顆晶片，但現在一台電動車就要用到7千顆晶片，至於全球電動車市佔率才剛剛開始而已，市場滲透率僅個位數。去年美媒報導，僅有23個國家電動車市占率超過5%而已，潛在商機想像空間非常大。
熊本廠啟動、二廠還能彈性規劃 全日本動起來！給足美國廠、歐洲廠壓力
如今，日本政府力挺台日合作，台積電也在「擴廠以客戶需求為主」原則下建設海外廠，日本一廠開始啟用，二廠則將於今年底如火如荼興建，台積電掌握客戶訂單、產能利用率沒有問題，熊本模式也帶來全日本上中下游群聚效應與，可以想見熊本廠的開幕，已經開始給足美國廠與德國廠壓力。
畢竟「得半導體者，得天下」，在地緣政治風險下，各國角力不斷，在地半導體與供應鏈生態系的發展與建立顯得格外重要，尤其資通訊、半導體產業瞬息萬變，一不留神沒有掌握先機，很有可能就被淘汰、失去整個市場。
台積電熊本一廠蓄勢待發，二廠如台積電先前定調，可因應大環境產業變化做彈性調整，戰略上先建廠等於可掌握商機，同時又能靈活規劃應變。由於目前需求太旺還有日本政府的「熾熱眼神」，難怪有研究機構與供應鏈都透露三廠有譜，想必日本這波「台積電熱」幾年內還不會結束。
只是，海外設廠有國際政治因素干擾，複雜度高，再加上產業環境的多變，以及隨著日本半導體發展進程，從成熟製程推進到先進製程，多少將牽制台積電全面性在國內與國外擴張的策略，不能為擴張而擴張，擴張的同時還得兼顧大局，未來將持續考驗台積電的營運智慧！
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