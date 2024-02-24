柯文哲擺拍差點跌倒！陳佩琪想起藍白合破局：你是在野最強候選人
民眾黨主席柯文哲三度騎單車挑戰「一日北高」，今早（24日）從起點台北關渡宮出發，不過他在出發前擺拍，卻差點跌倒，嚇壞現場幕僚與支持者。柯文哲太太陳佩琪在臉書說，每個人都有跌倒的時候，她想起去年藍白一度要合作，最後破局，「你（柯）沒有輸，你是在野最佳候選人，你也已經改變台灣的政治生態了。」
記者何哲欣／台北報導
陳佩琪先談自己遇到挫折的經驗，話鋒一轉，她說柯文哲的重大挫折，包括台大愛滋事件，後來從政擔任台北市長，2017年世大運後，綠媒瘋狂打柯，「他百思不解是為什麼，他說汙衊的內容就像路人喊曾參殺人一樣，也是覺得挫折啦！」
接著就是去年的藍白合，陳佩琪說，其實正常思維的人也知道在野整合，勝選希望才大，只是藍白有各自立場，最後雙方各自選下去，「結果不意外，我不認為是挫折，我都跟他講，你沒有輸，你是在野最佳候選人，鼓勵他再接再厲繼續努力，若人生最終事沒竟成，你也已經改變台灣的政治生態了。」
陳佩琪總結，柯文哲愛騎腳踏車，曾有在以前騎車上班時在工地跌倒的記錄，臉上擦傷的痕跡還被同事揶揄說是被老婆家暴搞出來的，台灣和他有此同好的人應該不少，他開始認真努力想用別的方式紀念228，「要真相、要道歉、要賠償， 我們都努力做了，歷史可以原諒，但不能遺忘，他說台灣要走出悲情，希望以後每年的228，大家能以汗水代替淚水來紀念這個歷史傷痕。」