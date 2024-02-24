台積電日本三廠可能地點曝光　熊本廠牽動未來10年半導體發展

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TrendForce指出，日本挾帶半導體上游關鍵材料、氣體與設備領域的供應優勢，如TEL、JSR、SCREEN、SUMCO及Shin-Etsu等都具有寡占或龍頭的地位。TrendForce認為，日本未來將可能形成三大半導體基地，分別位在九州、東北地區與北海道，其中以九州地區最為積極，也就是目前台積電熊本廠的所在地。北海道方面，Rapidus預計直攻2nm製程並希望帶動周邊經濟的發展，在產官學積極投入下，日本預計建立半導體製造的完整生態鏈。
從日本目前的半導體企業分布來看，主要集中在九州與東北二大地區為主，東北地區擁較多日本半導體人才，且東北大學聚焦半導體領域發展。目前該地代表企業包含如ROHM、Renesas，以及近期宣布將在仙台興建12吋晶圓廠的力積電（PSMC）。
九州地區則有著半導體產業最關鍵的水資源，其地下水的蘊含量為日本之最，加上水的純淨度對於發展半導體產業有莫大的幫助，目前如Raw Wafer大廠SUMCO、TOK（東京應化工業）等主要基地集中在九州地區，SONY、ROHM與Mitsubishi Electric（三菱電機）均有設廠，故台積電最終選定九州作為蓋廠據點，水資源的考量也是主因之一。
與此同時，日本各個地方政府也在爭取尚未定案的第三座廠，目前傳出除了熊本縣當地外，同在九州的福岡縣，甚至關西大阪地區也是可能出線的地點之一，但由於是初期的規劃階段，仍存變數。
製程方面，第三座廠目前暫規劃以6/7nm製程為主，但倘若宣布蓋廠時間，台積電最先進工藝已經推展到2nm甚至1.4nm，亦不排除使用5nm或3nm當作第三座工廠的主力。除此之外，台積電除了已在茨城縣設立3DIC研發中心，亦規劃在日本建立先進封裝廠，建立其在日本從前段製造廠，至後段封測廠的完整布局。
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