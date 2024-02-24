黃色小鴨展期倒數 陳其邁：回收小鴨送偏鄉及原鄉的小朋友
黃色小鴨展期即將在明(25)日落幕，高市府將於明天辦理「小鴨歡送趴」，除邀交響樂團、合唱團等演出，民眾可把握最後機會與小鴨拍照留念。另外設置在周邊的裝置藝術區，將展至明天晚上9時止。市長陳其邁今(24)日表示，會將這些回收的小鴨經過清洗之後，送給在原鄉還有住院的小朋友，希望能夠讓小朋友都能有非常療癒的黃色小鴨陪伴。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府青年局今天在大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，該活動為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及黃色小鴨（Rubber Duck）展期結束前最後一場大型活動，1萬5千隻超萌黃色「小」鴨在大港橋水域競速漂流，由市長陳其邁鳴笛起跑，藉由風力、水流及船隻沖水，使小鴨向前游，最快抵達終點的小鴨，同編號的摸彩券主人，可獲最大獎「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。
陳其邁表示，他到新興國小時問小朋友有去看小鴨的舉手，大概有九成，但根據市府調查一下像在山上偏鄉的部落，僅有兩、三成左右的想朋友過看，所以很多小朋友沒辦法來，因此市府將這些小鴨經過清洗之後，會送給在原鄉還有醫院住院的小朋友、特殊學校的小朋友，每個人再送他們一隻鴨子，希望說能夠讓我們小朋友能夠有非常療癒的黃色小鴨能夠陪他，讓小朋友能夠開心。
同時，高雄燈會推出的「小萌龍呆腦獸」小提燈大受歡迎，為體貼無法到場參與燈會活動的住院病童，陳其邁近日也將安排「小萌龍呆腦獸」小提燈直送醫院兒童病房表達祝福，期望小提燈帶給病童愉快的笑容，早日恢復健康。
青年局強調，活動在大港橋周邊較為封閉穩定的水域舉辦，使用攔阻密度較佳的充氣式攔油索，圍成小鴨賽道，小鴨無空隙可漂流出去；若有小鴨「逃跑」，現場有4艘工作船隻立即捕撈放回賽道。活動結束也會確保每一隻小鴨都被打撈上岸清點、清理，以利後續多方管道再利用。