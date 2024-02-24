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7-11福袋「跳樓買1送1」出清！客搶到隱藏版賺爆　眾愣：人品爆發

▲7-11新春福袋最後降價大出清，元宵節假期限定買1送1拼完售，不少人都到門市瘋搶。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲7-11新春福袋最後降價大出清，元宵節假期限定買1送1拼完售，不少人都到門市瘋搶。（圖/7-11全家各超商分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

7-11新春福袋大放送，趁著元宵節假期間，推出限定24日、25日兩天的「破盤價」出清福袋，造成民眾暴動瘋搶，不少人家裡附近的7-11福袋已經被掃購一空。而有網友則分享，原本是要去買499元的福袋買一送一，結果店長表示「1299元的也有買一送一」，讓她立刻就搶下兩組1299元的多功能料理鍋以及IH電子爐，許多人都非常羨慕。

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7-11這次推出元宵節福袋促銷活動，是限定24日、25日兩天，只要報會員買福袋的話，就可以享有買一送一的優惠，由於按照歷年的傳統，7-11高單價的1699元「行李箱福袋」或是1299元「家電福袋」常常一袋難求，經常開賣沒多久就賣光，因此這次活動DM上，其實只有低價位的水桶包、束口包（299元）以及保冷袋、洗衣收納籃（499元）做促銷。

▲元宵節優惠照過來！7-11推出限定兩天新春福袋「買一送一」出清拍賣，499元可以買到兩組福袋還有4次抽瑪莎拉蒂的機會！（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲元宵節7-11推出限定兩天新春福袋「買一送一」出清拍賣，499元福袋、299元福袋全部下殺5折。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
不過在活動開跑之後，不少網友都在臉書社團「7-11全家各超商分享區」分享戰利品，除了許多人買到自己想要的收納籃之外，更有人表示「我家這邊7-11大力拼出清，1299元的福袋也有買一送一」、「本來要去買499的地墊跟洗衣籃，結果突然看到1299元的多功能料理鍋，店長說也買一送一！直接就扛了料理鍋+IH爐回家了，太划算啦」。

貼文曝光後，不少人超羨慕「.....怎麼到現在還有料理鍋福袋！還買一送一」、「好羨慕，1299元福袋買一送一賺爆了，人品爆發」、「1299元福袋現在算隱藏版了，我家這邊剛開賣就全賣光」、「我也有搶到一組多功能料理鍋買一送一，太划算了！」、「買一送一果然吸引力超大.....我下午跑五家都賣光了」、「台北哪裡還有499元福袋啊，跑了8間都賣光了啊QQ」、「我找了6家，籃子全部賣光了，店員說半夜就一堆人來買了」。

▲網友幸運分享戰利品，搶到沒有在DM上的「1299元家電料理鍋或IH爐福袋」，而且也是買一送一。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲網友幸運分享戰利品，搶到沒有在DM上的「1299元家電料理鍋或IH爐福袋」，而且也是買一送一。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
而《NOWnews》記者也實際前往信義區三家7-11查看，其中有兩家福袋已經全部賣光，其中一家記者最常常去的門市，僅剩下299元水桶包不到5個，顯然7-11這波跳樓大拍賣，成功吸引顧客願意掏錢購入，也引起不少話題。

另外，特別要提醒有購買今年7-11新春福袋的民眾，抽獎序號登陸只到2月29日，這次頭獎一共有「瑪莎拉蒂汽車2名」、二獎「價值75.9萬的南極郵輪行程1名」、三獎「星宇航空的美國舊金山雙人來回機票10名」等，得獎名單將會在3月8日以前公佈在官網上面，民眾除了記得登錄序號之外，也要記得對獎哦！

▲7-11福袋限時24日、25日兩天買一送一出清，有購買的民眾記得上官網登記抽獎序號，登錄截止日只到2月29日哦！（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲7-11福袋限時24日、25日兩天買一送一出清，有購買的民眾記得上官網登記抽獎序號，登錄截止日只到2月29日哦！（圖/7-11全家各超商新品分享區）

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