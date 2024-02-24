星國女網紅在高雄遭砸蛋！親認了是劇本 不想當「女版晚安小雞」
新加坡籍Twitch實況主Kiaraakitty日前宣布在21天內從恆春走到台北101，卻在2月9日時在高雄前鎮遭「怪婦丟雞蛋」，事後警方調查發現竟是她與助理自導自演。對此，Kiaraakitty稍早也在直播中承認這段過程「是劇本」也感到愧疚及後悔。但她也表示不想被當「女版晚安小雞」，認為自己的事件與晚安小雞的嚴重性有差距。
記者潘毅／綜合報導
新加坡籍鄭姓女子Kiaraakitty日前來台灣，並要挑戰從恆春走到台北101，沒想到2月9日在高雄前鎮的路上遭一位怪異的婦人攔截，口中不斷大喊「妳勾引我老公」，隨後還拿出雞蛋砸向她。Kiaraakitty當天還在FB發文「我已經報警了，因為我被一個路人攻擊」，事件驚動許多東南亞媒體報導，她更接受媒體訪問表示：「不會因遇攻擊就不再來台灣旅遊」。
事件延燒後驚動警方調查，卻發現出手砸雞蛋的竟是男扮女裝的33歲新加坡籍的薛姓男子，而他則是Kiaraakitty的助理身分，因此警方後續依社會秩序維護法函送法辦兩人。
事件真相曝光時，Kiaraakitty也持續直播當中，聊天室也湧入大批網友質疑她為何要造假，導致外國人誤會台灣治安。對此，Kiaraakitty也在鏡頭前坦言這起事件確實是自己籌畫的「劇本」，因為自己有經營大尺度平台，也常被罵勾引人老公，因此與朋友討論過劇本內容，對方也覺得很好笑，還表示類似事情自己在美國也做過，「我以為會很有趣」，就像是搞笑娛樂劇情，不知為何在台灣會被當真。Kiaraakitty也一度哽咽，表示事件發展到這裡，已經不是自己要的效果了，並表示：「以後不會這樣做了」。
不過Kiaraakitty也認為，自己的事情與晚安小雞的嚴重性有極大的差異，不應該拿兩件事件當作對比，而相關說法曝光後，仍有不少粉絲在聊天室力挺留言，但也有一派網友不買單，希望Kiaraakitty能正式對此事件道歉。