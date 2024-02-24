東方神起用力甩四肢「台灣仙后被帥暈」！允浩講落落長中文展誠意

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平均37歲的沈昌珉（36歲）、鄭允浩（38歲）儘管年近40，舞蹈實力不輸年輕男團，在表演《Jungle》時，2人在升降舞台上使出全力甩動四肢，俐落舞步一出令全場尖叫此起彼落，驗證「SM一哥」寶刀未老的實力。
東方神起一連表演完《Rising Sun》、《Jungle》、《The chance of love》，沈昌珉接續帶來個人舞台《Devil》，經典高音再現，他表演一結束無需休息片刻，立即合體允浩帶來《Wrong Number》、《Down》才休息，整頓好儀容再跟Cassiopeia仙后座（粉絲名）打招呼。
允浩誠意十足，以中文率先問候：「你好，我們是東方神起！大家好我是瑜鹵允浩！台北，你們開心嗎？好久不見！」他認為台灣跟韓國不遠，卻隔了4年才跟大家見面，很感謝粉絲一直以來的支持，「2019年夏天在台演出後，久違在這表演，這樣有意義的20週年可以跟大家度過，我很開心，大家今天要用盡你們力氣享受知道嗎？好！」
輪到昌珉發言，他想到上週是農曆過年假期，允浩提議雖然假期已過，還是想跟大家拜晚年，2人就以中文大喊「新年快樂」跟大家拜年。昌珉接著表示：「我發現（台灣）假期比韓國長，大家有開心度過假期嗎？假期結束很不捨對吧？可是你們假期結束可以跟我們共度，很開心吧？」2人也透露過年期間過了生日、做了視訊活動，相當充實。
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