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東方神起用力甩四肢「台灣仙后被帥暈」！允浩講落落長中文展誠意

▲東方神起成員沈昌珉、鄭允浩（右）久違來到台灣，24日在林口舉辦演唱會，場上經典曲連發、講落落長中文展現十足誠意。（圖／讀者提供）
▲東方神起成員沈昌珉、鄭允浩（右）久違來到台灣，24日在林口舉辦演唱會，場上經典曲連發、講落落長中文展現十足誠意。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／新北報導

南韓男團東方神起今（24）日元宵節在林口體育館舉辦「20&2」演唱會，沈昌珉、鄭允浩一開場就帶來經典作品《Rising Sun》，掀起台下滿滿回憶殺。2人也入境隨俗說中文「新年快樂」跟大家拜晚年，同時秀出「SM娛樂一哥」的精湛舞藝，令全場尖叫連連。

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東方神起（TVXQ!）於2003年出道，為南韓的「二代天團」，知名曲包含《Hug》、《Rising Sun》、《咒文-MIROTIC》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Purple Line》等。該團原本為金在中、朴有天、金俊秀、沈昌珉、鄭允浩5人組成，2009年金在中、朴有天、金俊秀因為合約問題，向法院請求終止與「SM娛樂」的專屬契約效力，雙方因此撕破臉，3人於2010年組團JYJ重新出道；目前東方神起僅剩沈昌珉、鄭允浩2位成員。去年（2023）是東方神起出道滿20年，他們為了紀念週年發行專輯《20&2》，同時展開「2024 TVXQ! CONCERT [20&2]」亞洲巡迴演唱會，今晚來到林口開唱，這也是他們相隔4年再度訪台會粉絲。

▲東方神起2024林口演唱會。（圖／讀者提供）
▲允浩準備許多中文跟台灣歌迷互動。（圖／讀者提供）
平均37歲的沈昌珉（36歲）、鄭允浩（38歲）儘管年近40，舞蹈實力不輸年輕男團，在表演《Jungle》時，2人在升降舞台上使出全力甩動四肢，俐落舞步一出令全場尖叫此起彼落，驗證「SM一哥」寶刀未老的實力。

東方神起一連表演完《Rising Sun》、《Jungle》、《The chance of love》，沈昌珉接續帶來個人舞台《Devil》，經典高音再現，他表演一結束無需休息片刻，立即合體允浩帶來《Wrong Number》、《Down》才休息，整頓好儀容再跟Cassiopeia仙后座（粉絲名）打招呼。

允浩誠意十足，以中文率先問候：「你好，我們是東方神起！大家好我是瑜鹵允浩！台北，你們開心嗎？好久不見！」他認為台灣跟韓國不遠，卻隔了4年才跟大家見面，很感謝粉絲一直以來的支持，「2019年夏天在台演出後，久違在這表演，這樣有意義的20週年可以跟大家度過，我很開心，大家今天要用盡你們力氣享受知道嗎？好！」

輪到昌珉發言，他想到上週是農曆過年假期，允浩提議雖然假期已過，還是想跟大家拜晚年，2人就以中文大喊「新年快樂」跟大家拜年。昌珉接著表示：「我發現（台灣）假期比韓國長，大家有開心度過假期嗎？假期結束很不捨對吧？可是你們假期結束可以跟我們共度，很開心吧？」2人也透露過年期間過了生日、做了視訊活動，相當充實。

▲東方神起2024林口演唱會。（圖／讀者提供）
▲昌珉經典高音再現，引起全場陣陣尖叫。（圖／讀者提供）
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