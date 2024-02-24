2024年滾水盃羽球賽開打　侯雁睿盼支持羽球人才扎根在地

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其中滾水接力賽的特色為每隊5個人，其中一定要有一名女子球員，排點採取像賽跑般輪流接力上場的方式，先搶得50分者獲勝；女力聯盟組則是提供給全女生參與的組別，以兩人加起來50歲組、65歲組、80歲組的三點雙打，每點25分，採三戰都打為團隊合力搶總得分，多者為勝；最後是輪椅聯盟組，提供給輪椅朋友一個交流的天地，鼓勵身障朋友一起來共襄盛舉，享受打羽球的快樂。
值得一提的是滾水系列賽事每場地都有無講評即時直播、60吋的電子記分板、選手置物箱、及寬敞舒適的冷氣休息區，主辦單位滾水羽球推廣協會不只提供媲美國際賽事的比賽環境，更增設了一位線審，決賽日當天還會提供多角度有講評的現場轉播，大大提升選手的賽事體驗。
參與輪椅聯盟組的方小姐表示，滾水羽球賽事我們已經參加很多次，從開始興建場館時，就開始密切關注與期待。後來得知這裡是全台灣擁有最多場地的羽毛球場場館，執行長侯雁睿非常友善，甚至貼心地安排了斜坡板，並且專門在週末時段保留了最後一個18號場地，讓身障者專用，方便身障者的我們進出。
侯雁睿特別感謝教育部體育署、高雄市政府運動發展局、及議員黃秋媖的支持，為提升城市運動風氣，為運動發展善盡心力，共同支持羽球人才扎根在地努力，他期盼能為大岡山地區基層休閒羽球注入新活力。