內幕／拉攏民眾黨、帶領藍委抗綠營　傅崐萁悄悄佈局接棒朱立倫

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不過據了解，傅崐萁已當過五屆立委、三屆花蓮縣長，妻子徐榛蔚2026年也將任滿兩屆花蓮縣長，年僅61歲的傅崐萁，也開始思索自己的下一步。雖過去都曾傳出傅崐萁可能參選新北市或桃園市，但這兩都並不好選，傅崐萁衡量後局決定捨棄，這次立委選舉，傅崐萁幫黨籍立委候選人幫了不少忙，選後也自然想爭取立法院長。
在爭取立法院長與副院長的過程中，因現任院長韓國瑜是自己的麻吉，韓國瑜又表明會與副院長江啟臣同進退，為了不傷和氣，傅崐萁再度選擇成全，轉而爭取大黨鞭一職，要帶領國民黨新科立委打仗。傅崐萁上任總召後，確實也帶領國民黨立委，展現出新氣象。
國民黨團規定，總召任期只有一年，明年一月就會卸任。另一方面，朱立倫在2024總統與立委選舉成績不佳，雖未請辭但應也無力再爭取連任，明年黨魁選舉，國民黨又將準備新時代。目前黨內最有人氣與實力者當屬盧秀燕，但盧秀燕對黨務興趣不大，韓國瑜與江啟臣當選立法院正副院長，為維持中立也無法參選，現任副主席連勝文意願也不高，這對傅崐萁是絕佳機會。
黨內人士透露，國民黨近年來已呈現，黨主席與總統候選人不同人的狀況，例如2016年黨主席朱立倫，但總統候選人是洪秀柱，後來才換住；2020年黨主席吳敦義，但總統候選人是韓國瑜，2024年黨主席是朱立倫，候選人是新北市長侯友宜，若傅崐萁2025年選上黨主席，2028年讓盧秀燕參選總統，也是不錯的組合。
不過也有藍委提醒，傅崐萁這次雖獲大家支持當選總召，但過去在黨內樹敵也不少，新國會迎戰民進黨，雖然傅崐萁身先士卒帶頭衝鋒，但還是有不少人等著看笑話。如何一方面廣結善緣，一方面增加自己的領導威望，都是傅崐萁未來一年最重要的任務。