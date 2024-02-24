男友帶籠子想養流浪貓！女出題嚴格審核 牠神過關：我有家了吧？
許多愛貓人士在路上如果看到流浪貓，就會習慣買一些罐罐去餵食，久而久之也會有了想要收編的念頭，然而要收編流浪貓，也要考慮到家庭環境、經濟因素，甚至是另一半的感受！近日有一對情侶，男方帶著籠子要去收編可愛的浪貓，結果女友似乎沒有很想要男友收編，就在一旁緊盯出題考核，沒想到浪貓似乎都聽得懂，最後真的過關，讓不少貓奴笑翻表示「女友臉都綠了www」。
記者張嘉哲/綜合報導
一對情侶日前帶著一個籠子要去收編流浪貓，男方率先開口跟浪貓喊話「最後再問你一次，如果你自己鑽進籠子裡，我就養你」，結果浪貓似乎聽得懂，就立刻往籠子裡面走過去，但是只有前半段身體走進去。
隨後女友看浪貓沒有全部身體進籠子，便開始嚴格考核說「這個不算，要全部進去才算」，結果浪貓聽完之後又立刻往籠子的深處過去，只剩下尾巴在外頭；女友不死心繼續說「尾巴在外面也不算，尾巴進去才算」，結果浪貓整隻就鑽進籠子裡了，讓女友也忍不住飆髒話「我X！」
影片曝光後，不少貓奴全部笑翻表示「男的語帶寵愛，女的氣急敗壞」、「女生應該不想養哈哈哈哈哈哈，百般刁難還是得收編」、「女友：不可能啊這是！貓怎麼這麼聰明呢？」、「貓咪：這下我有家了吧？」、「這要是最後還補上一句：自己把門關上才算」、「好好笑，女方各種刁難，聰明貓貓還是過關」。