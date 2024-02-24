亞尼克6門市收攤！從萬里發跡「生乳捲」成金雞母　2024力拚YTM

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🟡亞尼克從萬里發跡
亞尼克在2000年從新北萬里的7坪自家廚房發跡，專門做蛋糕代工，2002年創立自有品牌「亞尼克」主打平價的切片蛋糕。因物美價廉，吸引媒體爭相採訪，也讓不少民眾會專程前往萬里採買，大排長龍的景象，在當時成為萬里特殊風景。
🟡擴張速度過快
2004年創辦人吳宗恩決定在台北內湖設立中央廚房應戰，企圖要快速展店，2007年已經有10店，但因為擴張速度過快、產品調漲，大幅降低民眾購買慾望，再加上同類型的85度C蠶食鯨吞市場，讓亞尼克沈寂在市場一陣子。
🟡2013年「生乳捲」品牌金雞母
亞尼克想把品牌做大的企圖心沒變過，2013年靠著生乳捲再度翻紅，以北海道十勝鮮奶做出奶霜內餡，掀起烘焙業生乳捲大流行。
🟡生乳捲壓對市場，電商團購狂賣
2013年是智慧手機起飛的時代，當時也是iPhone 5熱賣的時代，2014年更是3G轉4G的關鍵，低頭族成為新名詞，網購成為市場熱點。亞尼克壓對市場，先從電商網購下手，在進到超商通路，最後才進入門市。生乳捲成為電商團購銷量冠軍，2015年賣破百萬條，2016年就替亞尼克賺進6億營收，2013~2016年在4年內累積14億元入袋。
🟡2018年在捷運站建置「YTM」蛋糕販賣機
2018年掀起一股無人商店風潮，亞尼克推出「YTM」蛋糕販賣機，一口氣建置54台，光是硬體費用就6000萬。地點選在人潮眾多的捷運站，藉此解決品牌明星商品生乳捲需要低溫配送，也讓消費者下班就能買到，品牌還能減少人力成本。雖然2019年檢視成績單時並不理想，但吳宗恩仍保持信心，並將 YTM 設定為中、長期的計畫。
🟡2024年6門市熄燈，積極佈局YTM販賣機
亞尼克官方證實2024年從3月17日開始一直到4月28日要關掉6間門市，其中還包含去年3月才剛進軍南投的草屯店，不到一年的時間就宣布要結束營業。業者表示，大規模的結束實體門市，是要進行「通路策略調整」，之後會把重心放在YTM上。2018年YTM進駐北捷，高峰時期有54個站點。2023年推出YTM二代機，有透明櫥窗可以讓消費者一眼看到商品，且突破只能賣生乳捲的局限。同時預告YTM三代機2024年會問世。