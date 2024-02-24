軍公教退休金調整選後無下文？人事總處：預計3月公告
有媒體報導指出，行政院選前宣布不少大利多，方案陸續於農曆春節前後上路且入帳，但其中政院所承諾編列44億元調整軍公教退休金案，至今仍無下文，質疑是刻意獨漏軍公教。對此行政院人事總處今（24）日回應，定期退撫給與調整方式及程序均已定有法制化程序，行政院主計總處所公布全年消費者物價指數累計成長率超過5%，已達法定啟動調整條件，相關主管機關正在踐行法定調整程序中，預計會在3月公告。
記者陳威叡／台北報導
針對媒體質疑退休軍公教人員定期退撫給一事，人事總處表示，軍公教退撫主管機關（國防部、銓敘部、教育部）已依法啟動調整機制，並於上月23日召開專業評估小組第1次會議，將調整退休軍公教人員定期退撫給與，目前軍公教退撫主管機關正各自依法定程序將調整方案報請考試院及行政院會同核定公告。
人事總處指出，相關調整費用也將溯及今年1月，待程序完備後儘速撥補給退休軍公教人員，盡力縮減物價波動對退休軍公教人員的影響。
人事總處進一步表示，依《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》規定，退休軍公教人員定期退撫給與於「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，調整比率應由軍公教退撫主管機關共同組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院、行政院會同核定公告。
人事總處指出，定期退撫給與調整方式及程序均已定有法制化程序，以行政院主計總處公布2022年及2023年全年消費者物價指數累計成長率已超過5%，已達法定啟動調整條件，相關主管機關正在踐行法定調整程序中，待完成行政程序後即會對外公告，並非媒體報導所稱選後無下文。