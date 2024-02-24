菜脯餅也中標！用致癌蘇丹紅辣椒粉　全聯急下架

台北市衛生局今（24）日表示，晚間接獲苗栗縣衛生局通知該縣「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉（有效日期2026.10.12），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成產品為菜脯餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024.08.02、08.15及08.23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025.02.15及02.19）兩項產品。
記者許若茵／台北報導
北市衛生局說明，據苗栗縣衛生局通知，查上述兩項產品銷售通路登記地位於台北市者，僅有「菜脯餅（110g）」規格販售予全聯福利中心，其中全聯福利中心亦第一時間通知台北市衛生局，已立即下架回收「菜脯餅（110g）」產品並清點數量中，台北市衛生局亦要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息。
台北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。