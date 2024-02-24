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影／勇士小將無視「潛規則」上籃爆衝突　嘴綠反嗆：不想打就換人

▲勇士小將Lester Quinones無視「潛規則」上籃，之後黃蜂球員Miles Bridges和Grant Williams上前理論，兩隊因此爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士小將Lester Quinones無視「潛規則」上籃，之後黃蜂球員Miles Bridges和Grant Williams上前理論，兩隊因此爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（24）日在主場大通中心以97:84擊敗夏洛特黃蜂，不過比賽讀秒時刻、勝負已分時，兩隊卻爆發衝突，起因是小將Lester Quinones無視「潛規則」上籃，之後黃蜂球員Miles Bridges和Grant Williams上前理論，導致兩隊發生推擠。賽後Quinones解釋了自己這麼做的原因，是因為勇士主帥Steve Kerr要求他上，而勇士明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green也力挺自家小弟，認為對方若是不想打了，就應該換下主力。

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在此役比賽尾聲剩下10.9秒時，雙方爆發衝突，因為Lester Quinones在勝負底定時上籃，惹惱了Miles Bridges，兩隊球員糾纏再一起，所幸裁判立刻制止，才沒有讓衝突擴大。最終裁判認定Quinones被吹2次技術犯規遭到驅逐出場，Grant Williams和Bridges各被吹1次技術犯規，Williams因犯規累計也遭驅逐。

勝負底定時勝方不再進攻並非硬性規則，但是長久以來被籃球界「默認」的潛規則，沒有一定要遵守，不過也很少有球員和球隊會故意去無視他。而刻意去做這種行為，常常被認為是在挑釁。

這場比賽最後階段，雙方教練已經在握手，Quinones卻不但運球上籃，爆發衝突後還用「B開頭」的髒話去問候Bridges，引發不小爭議。他為自己辯解道：「我得分的原因是我聽到Steve Kerr教練叫我上，我看到時間還有剩，Kerr催促我快上，黃蜂也還在壓迫，所以我就想說上籃。」

「黃蜂之後妨礙中籃，而且還推我。我就想：『這就是籃球比賽阿，你要是這麼在意被得分，那就做好防守，把我守住啊！』。」Quinones在受訪時如此表示。

▲Draymond Green表示，因為KD還沒能做到2022年Stephen Curry所到的事，就是獨自帶領一支球隊在絕境之下奪冠，所以他還沒有獲得認可。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green力挺小老弟，認為對方若不想打了，可以換人。（圖／美聯社／達志影像）
Quinones表示自己特別不能理解這種潛規則的存在，而他的話也得到老大哥Draymond Green的力挺，Green這樣說：「當時那個回合就剩2秒，我們不去得分，難道要送一個失誤嗎？我們這場比賽失誤已經夠多了。況且上籃之後還有22秒呢，他們在生什麼氣？我們的主將都坐在板凳上了，比賽勝負已分，那你們倒是換人阿。」

Green辯解道，如果黃蜂隊還想打，那勇士當然沒理由繳械投降，「所以你們想繼續打，那我們當然也奉陪阿。而不是剩下22秒時，才突然說結束了。我們2分45秒時就已經換人了，你們想打就打，然後突然才說比賽結束了，我們不能得分是怎樣？」

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