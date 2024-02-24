驅離中國漁船無效！郭正亮爆：管碧玲掌海委會 改用「扣留」嚇阻
中國籍快艇在金廈海域非法越界，遭到我國海巡署查緝，過程中造成該快艇翻覆並致2名船員溺斃，國民黨立委徐巧芯今（24）日在臉書說，海委會主委管碧玲傳給立院黨團，請綠委協助對外界說明，海上的三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），是重點取締對象，沒有在驅逐的」，但事實上，過去幾年都是驅離為主，扣船並不是常態，原因如何，海委會應說明。
記者何哲欣／台北報導
根據徐巧芯提供資料，2016年總統蔡英文上任後開始執行驅離對岸越界漁船，從2016年7月開始統計到2023年11月，總共有9100件，但這幾年來扣留三無船舶的數量一年差不多才10來艘。去年只有13艘、前年18艘，再前一年也只有12艘，2019年至今僅88艘，「管碧玲說三無船舶「都是要扣船」是不是事實，看了數據之後大家自然明瞭。」
前立委郭正亮昨在政論節目《盧秀芳辣晚報》也提到，管碧玲提醒綠委對外一定要說海巡要扣船，不要說驅離，原因可能是管碧玲上任海委會後，下令對中國漁船加強臨檢、扣船力道，想要讓中國漁船被嚇住、不敢再來。
郭正亮解釋，海巡驅離跟扣船的統計資料是從2016年7月才開始統計，之前沒有資料，是因為前總統馬英九任內兩岸關係很好，沒有這個問題，但蔡英文上任，要求一定必須要驅離，且要越來越嚴厲。
而管碧玲接任海委會主委後，因驅離次數居高不下，希望再壓低數字，所以手段更強悍，增加扣船、強制追捕、緊追登檢等動作一定有增加，嚇阻中國漁船不敢再來。