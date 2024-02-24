中華職棒／威弟、小龍女揪球迷關注偏鄉少棒 元宵燈會發小紅包
2024台北燈節邁入第二周，第一個以台北市為主場的職業棒球隊味全龍，其吉祥物威弟大型燈組也吸引大批民眾駐足合影，為號召更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今晚特別邀請威弟本尊與小龍女星岑到B7燈組展區發放紀念小紅包，吸引不少龍迷到場。
記者黃建霖/綜合報導
頂新和德文教基金會攜手公益夥伴味全龍，在台北燈節打造「威弟接棒未來」燈組，民眾掃描燈組故事牌上的QR code可參與「龍來做公益」活動。
基金會今晚也特別邀請小龍女星岑與威弟本尊現身展區與民眾歡慶元宵，現場同時發送600份紀念小紅包。該紅包以味全龍2023總冠軍紀念T為造型，上面印有球隊復出推手魏應充親筆書法字加球隊2024口號的「龍眾一心 Keep fighting」字樣，期許球隊球迷攜手創二連霸，並齊心關懷偏鄉少棒隊。
頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會2017年起透過「接棒未來」棒球公益計畫協助各級棒球推廣，發現許多偏鄉少棒隊資源缺乏，有人進球隊時腳下僅有拖鞋可穿、也有少棒隊因資源不足要靠教練自掏腰包為孩子補充營養，基金會希望透過群眾力量一起陪伴孩子們擊出逆轉人生的全壘打。
燈節期間民眾只要捐款滿千元並到接棒未來FB按讚加留言，就有機會抽到球星郭天信、拿莫．伊漾、李凱威、張泰山等球星的簽名球。味全龍則在球員工會認證的義賣商品平台推出公益競標，所得將捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。捐出台灣大賽實戰釘鞋供競標的球星劉基鴻說：「這雙鞋跟著我拿到人生中第一個總冠軍，希望大家能多多關心偏鄉的小孩、一起做公益」。公益競標活動將於2/27中午12時結標。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁