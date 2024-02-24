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東方神起來台初心不變！送經典《Hug》《咒文》　笑喊：謝謝大哥

▲沈昌珉、鄭允浩組成的東方神起24日在林口開唱，演出送上《Rising Sun》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Hug》、《Balloons》、《咒文-MIROTIC》多首經典歌曲。（圖／讀者提供）
▲沈昌珉、鄭允浩組成的東方神起24日在林口開唱，演出送上《Rising Sun》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Hug》、《Balloons》、《咒文-MIROTIC》多首經典歌曲。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／新北報導

南韓男團東方神起由沈昌珉、鄭允浩組成，今（24）日元宵節在林口體育館舉辦「20&2」演唱會。2人場上帥氣、可愛模樣通通有，在表演《Crazy Love》時更衝下舞台跟歌迷近距離接觸，除了互動還帶來三分之二的經典老歌，他們笑說東方神起過了20歲，今起要重來變回1歲，當首支單曲《Hug》音樂一出，全場Cassiopeia仙后座（粉絲名）20年前回憶湧現，激動不已。

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▲東方神起2024林口演唱會。（圖／讀者提供）
▲東方神起相隔4年再來台開唱，總計表演26首歌曲，誠意滿滿。（圖／讀者提供）
東方神起（TVXQ!）於2003年出道，為南韓的「二代天團」，知名曲包含《Hug》、《Rising Sun》、《咒文-MIROTIC》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Purple Line》等。該團原本為金在中、朴有天、金俊秀、沈昌珉、鄭允浩5人組成，2009年金在中、朴有天、金俊秀因為合約問題，向法院請求終止與「SM娛樂」的專屬契約效力，雙方因此撕破臉，3人於2010年組團JYJ重新出道；目前東方神起僅剩沈昌珉、鄭允浩2位成員。去年（2023）是東方神起出道滿20年，他們為了紀念週年發行專輯《20&2》，同時展開「2024 TVXQ! CONCERT [20&2]」亞洲巡迴演唱會，今晚來到林口開唱，這也是他們相隔4年再度訪台會粉絲。

昌珉、允浩今晚帶來多首經典歌曲，包含：《Rising Sun》、《為什麼（Keep Your Head Down）》、《Balloons》、《咒文-MIROTIC》等，他們更準備驚喜VCR，從2018年倒數至2004年後，2人戴上貓耳朵髮箍現身表演《Hug》，掀起歌迷滿滿回憶。

▲東方神起2024林口演唱會。（圖／讀者提供）
▲東方神起林口演唱會上帶來多首經典歌曲。（圖／讀者提供）
允浩今天有備而來，講了許多中文：「大家一起唱」、「尖叫聲」、「台北你們準備好了嗎？」、「台北你們開心嗎？」、「大家一起唱」，他甚至搞笑說出「謝謝大哥」，因為該詞不是一般韓星來台會學的詞彙，頓時逗樂全場。

2023年是東方神起出道滿20年，昌珉透露為此把《The Way U Are》重新編曲，昌珉表示：「準備演唱會的過程中，要選歌的時候，這20年來有很多歌都受到歌迷的喜愛，所以做演唱會最難的事情就是要選哪些歌表演。我覺得我們能在出道20年裡有許多歌，是因為有很多歌迷的支持才能站在這裡，不僅我們迎來20週年，仙后也迎來20週年，謝謝。」

允浩認為東方神起過了20歲「現在是成年人了」，他問及昌珉未來願景，昌珉正經回覆：「健康第一優先，粉絲也是，保持健康才能長久見面。」允浩接話表示東方神起要展開新起點，所以現在回到1歲，並承諾會跟公司反應，「要再多來跟大家見面」。最後他們獻上《Always With You》、《I Wish...+You're My Miracle》、《Catch Me》等舞台表演，並二度下台貼近粉絲、送出簽名飛盤當禮物，活動圓滿結束。

《2024 TVXQ! CONCERT [20＆2] IN TAIPEI》回憶殺歌單：
1.《Rising Sun》
2.《Jungle》
3.《The chance of love》
4.《Devil》
5.《Wrong Number》
6.《Down》
7.《Rodeo》
8.《為什麼（Keep Your Head Down）》
9.《Purple Line》
10.《Vuja De》
11.《Something》
12.《Life's A Dance》
13.《The Way U Are》
14.《I'll Be There》
15.《I Wanna Hold You》
16.《I Believe》
17.《Hug》
18.《Drive+Crazy Love》
19.《Balloons》
20.《咒文-MIROTIC》
21.《Rebel》
22.《Love in the ice》
23.《Thanks to》
24.《Always With You》
25.《I Wish...+You're My Miracle》
26.《Catch Me》

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