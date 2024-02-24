機步333旅戰備偵巡　實戰演練展現強大應變能力

2024台灣燈會璀璨啟燈　蔡英文、黃偉哲一同點亮主燈

▲「2024台灣燈會在臺南」包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、臺南市長黃偉哲等人一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈。（圖／台南市政府提供）
▲「2024台灣燈會在臺南」包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、臺南市長黃偉哲等人一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

「2024台灣燈會在臺南」今（24）日晚間在高鐵燈區舉行盛大的主燈點燈儀式，總統蔡英文在出席點燈儀式時表示，今年燈會以「龍耀臺南」為主題，呈現臺南深厚的文化底蘊及臺南的科技和未來。蔡英文也提到，今年臺灣國際蘭展首次與世界蘭展一起舉辦，這兩個展覽跟台灣燈會的展期都到3月10日，期盼大家邀請親朋好友一起來臺南賞花和賞燈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2024台灣燈會今晚璀璨啟燈，市長黃偉哲特別邀請國內外遊客來臺南賞燈。（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會今晚璀璨啟燈，市長黃偉哲特別邀請國內外遊客來臺南賞燈。（圖／台南市政府提供）
今晚的「2024台灣燈會在臺南」包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、觀光署長周永暉、臺南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍、資政葉菊蘭、以及立法委員賴惠員、林宜瑾、郭國文、王定宇、臺南市議會議長邱莉莉率領市議員一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，四射的光芒及動感樂曲，並搭配上旋轉的主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。

▲高達22公尺「龍來台灣」主燈，四射的光芒及動感樂曲，並搭配上旋轉的主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／台南市政府提供）
▲高達22公尺「龍來台灣」主燈，四射的光芒及動感樂曲，並搭配上旋轉的主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲也提及，今年臺南除了有美麗的台灣燈會，也同步舉行臺灣國際蘭展及世界蘭展，展現臺南在農業上的軟實力，歡迎國內外民眾一起來臺南白天賞美麗蘭花，晚上看精彩的花燈。

▲2024台灣燈會展期共16天，規劃安平及高鐵雙展區，截至目為止已吸引超過454萬人次前來參觀。（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會展期共16天，規劃安平及高鐵雙展區，截至目為止已吸引超過454萬人次前來參觀。（圖／台南市政府提供）
2024台灣燈會展期共16天，規劃安平及高鐵雙展區。率先於2月3日啟燈的安平燈區，截至目前為止已吸引超過454萬人次前來參觀。今晚啟燈的高鐵燈區計展出300件以上光影燈藝作品，上午即開始湧現人潮，從18組團隊踩街活動，「魚頭君」、「熊本熊」發放小龍包提燈，以及晚間《1624》歌仔音樂劇等精彩表演，吸引來自國內外的民眾前來，為台南帶來新一波的觀光熱潮。

總統蔡英文表示，在中央及地方的輔助之下，台灣燈會已是國人朋友每年期待的盛會之一，同時也是臺灣觀光的一大招牌。今年台灣燈會共規劃兩大燈區，蔡英文特別提及安平燈區的500架無人機展演全由台南無人機團隊規劃執行，不僅呈現在地文化的故事，也展現臺灣在無人機產業上深厚實力。

市長黃偉哲除感謝中央的支持，讓台灣燈會於16年後再度回到台南舉辦外。黃偉哲指出，今年適逢臺南400，臺南300時我們都還沒出生，臺南500時大家也已經不在了，因此能在臺南400這一年齊聚於此看燈會，更別具意義。

「2024台灣燈會在臺南」高鐵燈區共有三大展區，包含「主展區」以龍來台灣主燈與7大主題燈區，呈現臺南的圓融精彩；接著是「城里有光」展區，高達16公尺的「∞立方」等15件大型燈藝作品，展現耀眼的臺南之光，最後是以綠能裝置供電的「綠能燈區」做為全國首創，表現出淨零永續的城市願景。

臺南市政府表示，臺南各地還有埕南燈區、月津港燈節、新營波光節、普濟燈會、神農燈會、仁安燈會、左鎮燈節，還有後壁區的臺灣國際蘭展與會展中心的世界蘭展等，多場大型活動繽紛亮相，臺南一天絕對逛不完，歡迎國內外旅客來臺南多住幾晚，慢慢看、慢慢玩，享受臺南的美好。

黃色小鴨展期倒數　陳其邁：回收小鴨送偏鄉及原鄉的小朋友

新加坡女網紅遭丟雞蛋　警抓包是假的

臺南400首座締盟城市　韓國千年古都慶州市來台締盟

白色情人禮　迷人香氛結合童趣設計浪漫爆棚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞