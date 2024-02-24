NBA／Wembanyama天賦溢出！菜鳥年就轟下「5×5」數據 史上第15人
聖安東尼奧馬刺狀元Victor Wembanyama再次展現驚人天賦，今（24）日在對上洛杉磯湖人的比賽，Wembanyama攻下27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，成為史上第15位完成「5×5」全能數據的球員，也是NBA史上第22次。這不過是Wembanyama職業生涯的第一年，讓人期待他未來還能寫下什麼怪物般的數據。
記者黃建霖/綜合報導
Wembanyama這一場16投7中，罰球11罰10中，得到27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，才20歲的他如今成為史上最年輕達成「5×5」數據的球員，原紀錄保持人是前猶他爵士隊球員「AK47」Andrei Kirilenko，他曾在22歲時達成此紀錄。
其實Wembanyama在上一場就差點完成「5×5」數據，他在對沙加緬度國王隊的比賽攻下19分13籃板4助攻5抄截5阻攻，僅差1次助攻就能達標。
過去NBA有14人曾經達成「5×5」數據，其中包括Jusuf Nurkic、Draymond Green、Anthony Davis、Nicolas Batum、Marcus Camby、Andrei Kirilenko、Jamaal Tinsley、Vlade Divac、Derrick Coleman、David Robinson、Hakeem Olajuwon、「J博士」Julius Erving、「冰人」George Gervin、George Johnson。
而此前寫下「5×5」數據次數最多的，是擁有「夢幻腳步」的名人堂中鋒Olajuwon，他曾經完成過6次，相當驚人。而Wembanyama的生涯若沒有因傷所困，很有機會來挑戰前輩的紀錄。